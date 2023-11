Większość mężczyzn uważa, że jest to najważniejsza część ich ciała. Podobnego zdania o przekonaniu mężczyzn jest wiele kobiet. Warto więc posiąść najważniejszą, podstawową wiedzę na temat funkcjonowania tego narządu. Wiedzę popartą autorytetem medycznych ekspertów.

1. Penis musi ćwiczyć

Aby utrzymać penisa w dobrej formie, musisz regularnie mieć erekcję. Zasadniczo trzeba go ćwiczyć – przyznaje w rozmowie z serwisem WebMD Tobias Kohler, lekarz i adiunkt urologii w Southern Illinois University School of Medicine. Aby zachować pożądane, zdrowe napięcie tkanek, mięśnie gładkie prącia muszą być okresowo wzbogacane w tlen w wyniku napływu krwi, który to napływ nie tylko natlenia tkanki, ale powoduje także erekcję – wyjaśnia.

Ale nawet jeśli mężczyzna nie ma okazji do erekcji w ciągu dnia, nie znaczy to, że kondycja jego penisa gwałtownie się pogorszy. Męski organizm ma wbudowaną funkcję automatycznej konserwacji penisa. Impulsy z mózgu wysyłane w czasie fazy REM snu (fazie marzeń sennych) wywołują erekcję, której śpiący najczęściej jest nieświadomy.

Problem zaczyna się, kiedy mężczyźni nie są w stanie osiągnąć erekcji z powodów zdrowotnych – na przykład wskutek uszkodzenia naczyń krwionośnych spowodowanego cukrzycą bądź urazu dotykającego układ nerwowy. Jeśli nie zrobią nic, aby utrzymać normalną erekcję, penis ulegnie skróceniu – tłumaczy Koehler. Bez regularnych erekcji tkanka prącia może stać się mniej elastyczna i stopniowo kurczyć, przez co penis stanie się krótszy o 1-2 centymetry.

2. Wiotki może być dłuższy?

Powszechne przekonanie, że im penis jest dłuższy w stanie spoczynku, tym większy stosunkowo będzie w stanie erekcji, jest z biologicznego punktu błędne. Osiągnięcia nauki pokazują, że nie ma w tej kwestii zależności i – jak pisze serwis WebMD – analizy przeprowadzone przez badacza płci profesora Alfreda Kinseya pokazują, że około 12 proc. penisów mężczyzn z grupy kontrolnej zyskało w erekcji do 1/3 swojej długości, w odniesieniu do rozmiarów w stanie przed erekcją, a 7 proc. podwoiło swoją długość. Wyniki te nie były zależne od długości badanych penisów.

3. Strefa przyjemności

Wielu mężczyzn uważa, że spód żołędzi (głowy) prącia i spód penisa pozwalają odczuwać największą przyjemność seksualną – wynika z badań. Naukowcy poprosili 81 mężczyzn o ocenę wrażliwości na bodźce erotyczne różnych obszarów ciała, nie tylko penisa, ale także między innymi moszny, odbytu, sutków i szyi.

Znaczna większość mężczyzn przekazała, że największą przyjemność odczuwali podczas stymulacji dolnej części żołędzi i trzonu prącia, w następnej kolejności wskazywali górną część żołędzi, obie jej strony, boki prącia i górną część trzonu. Jako ostatni wskazano napletek. Wyniki badania opublikowano w magazynie „British Journal of Urology International”.

4. Wrażliwość maleje z wiekiem

Badania dowodzą, że wrażliwość penisa maleje wraz z wiekiem mężczyzny, choć naukowcom trudno jest określić stopnie, w jakich przebiega ten proces. Wyniki pokazują jednak dość wyraźną tendencję – od 25. „próg sensoryczny” penisa, czyli próg wyczucia najmniejszej ilości stymulacji, zaczyna się osłabiać. Największy spadek wrażliwości obserwuje się pomiędzy 65. a 75. rokiem życia. Naukowcy uważają, że nawet jeśli mężczyźni obserwują zmiany w „progu sensorycznym”, to jako pacjenci rzadko o tym wspominają.

5. Wibratory działają na penisa

Wbrew popularnemu osądowi wibratory nie działają tylko na kobiety. Dlatego seksuolodzy i lekarze zajmujący się problemami z osiągnięciem wytrysku zalecają mężczyznom używanie tego rodzaju urządzeń jako łóżkowych stymulantów. Co więcej, istniejąc nawet wibratory medyczne, które pozwalają osiągać orgazm mężczyznom z różnymi urazami rdzenia kręgowego. Są bowiem tak skonstruowane, że działają na części układu nerwowego zaangażowane w wytrysk.

Działają na częstotliwościach, które są właściwe dla połączeń nerwowych – wyjaśnia Tobias Koehler.

6. Jest znacznie dłuższy

Koehler dodaje również: Większość mężczyzn była dumna, wiedząc, że ich penis jest dwa razy dłuższy, niż im się wydaje. To dlatego, że połowa długości penisa ukryta jest w ciele – połączenie to biegnie przez miednicę, a wychodzi z kości łonowej.

Dodatkowo, gdyby spojrzeć na obraz penisa w stanie wzwodu, w badaniu rezonansem magnetycznym, można by zauważyć, że ma on kształt bumerangu.

7. Siedlisko życia

Penis jest domem dla wielu kultur najróżniejszych bakterii. Badania na ten temat przeprowadzili doktor Lance Price i doktor Cindy Liu, naukowcy z amerykańskiego instytutu Translational Genomics Research Institute w Flagstaff. Wykazały one, że na skórze prącia żyją mniej więcej 42 różne rodzaje bakterii.

Ludzki organizm jest w zasadzie ekosystemem – komentuje ten wynik doktor Price.

8. Obrzezanie może być korzystne?

Z raportu za rok 2016 opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Population Health Metrics” wynika, że na świecie obrzezanych jest około 37-39 proc. mężczyzn w wieku 15 lat i starszych. Najczęściej obrzezanie ma związek z wyznawaną religią, ale czasem jest zalecane ze względów medycznych.

Niektóre badania pokazują, że obrzezanie penisa może nieść korzyści zdrowotne. Na przykład obrzezani mężczyźni mogą rzadziej przenosić choroby płciowe lub zapadać na nowotwory prącia.

W stanowisku Amerykańskiej Akademii Pediatrii z 2012 roku czytamy, iż Ocena aktualnych dowodów wskazuje, że korzyści zdrowotne wynikające z obrzezania noworodków płci męskiej przewyższają ryzyko i że korzyści wynikające z zabiegu uzasadniają dostęp do tej procedury dla rodzin, które się na nią decydują. Konkretne wyszczególnione korzyści obejmowały zapobieganie infekcjom dróg moczowych, rakowi prącia i przenoszeniu niektórych infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym wirusa HIV.

Kwestię ryzyka zakażenia wirusem HIV podniosła również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Istnieją przekonujące dowody na to, że obrzezanie mężczyzn zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem HIV przenoszonego drogą heteroseksualną u mężczyzn o około 60 proc. – oceniło w komunikacie WHO, cytowane przez serwis WebMD.