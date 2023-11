Do końca października 2023 odnotowano 1552 przypadki kiły. W analogicznym okresie 2022 roku było to 757 przypadków. Z danych Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH wynika, że zwiększa się – w stosunku rok do roku - zapadalność także na inne choroby przenoszone głównie drogą płciową takie jak wirus HIV i rzeżączka.

Kiła. Przewlekła choroba o zróżnicowanych objawach

Kiła określana jest również jako syfilis. Jest to choroba przenoszona drogą płciową wywoływana przez bakterię Treponema pallidum. Kiła należy do chorób przewlekłych. Obejmuje różne etapy, a co za tym idzie – ma zróżnicowane objawy. Nieleczona ewoluuje w miarę upływu czasu. Kiła jest chorobą bardzo zakaźną, ale z pomocą antybiotyków może być skutecznie leczona – zwłaszcza gdy zostanie zdiagnozowana we wczesnym stadium.

Profilaktyka kiły. Jak uniknąć zachorowania na syfilis?

Kiłą można zarazić siędrogą płciową podczas kontaktów seksualnych - oralnych, waginalnych i analnych. Kiła może być także przeniesiona z kobiety ciężarnej na płód. Zakazić się nią można także drogą krwiopochodną. W tym przypadku szczególnie narażone są osoby pracujące w szpitalach - pielęgniarki, lekarze, położne czy pracownicy laboratoriów.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na kiłę? Wśród sposobów zmniejszających ryzyko zachorowania są m.in.:

używanie prezerwatyw

ograniczenie przygodnych stosunków płciowych

współżycie z osobami, które są przebadane pod kątem chorób wenerycznych

Kiła. Jakie ma objawy w I stadium?

Kiła może dawać różne objawy w zależności od swojego stadium. Pierwsze symptomy pojawiają się po ok. 3-9 tygodniach od momentu zarażenia. Pojawia się wtedy wrzód twardy (inaczej wrzód Huntera) w miejscu wniknięcia bakterii. Może pojawić się on na wargach sromowych, szyjce macicy, członku lub w jamie ustnej. Może dojść do powiększenia węzłów chłonnych. Objawy te nie są bolesne i często ustępują po kilku tygodniach.

Kiła wtórna. Objawy II stadium

Jej objawy pojawiają się po ok. 9 tygodniach - 2 latach od momentu zakażenia. W tym przypadku na skórze i błonach śluzowych pojawia się wysypka (osutka kiłowa). Zazwyczaj zmiany pojawiają się na skórze tułowia i rękach. Po 3 tygodniach znikają. Między 4. a 12. miesiącem od zakażenia może nastąpić nawrót wysypki. Zmiany pojawiają się także na podeszwach stóp, wewnętrznej część dłoni i na twarzy.

Objawem kiły drugorzędowej może być także łysienie kiłowe, które zazwyczaj pojawia się po 6 miesiącach od zakażenia na skroniach i potylicy. Kiła drugorzędowa może objawiać się także gorączką, bólami mięśni, bólem gardła, powiększeniem węzłów chłonnych, brakiem apetytu i spadkiem masy ciała, a nawet zapaleniem opon mózgowych.

Kiła trzeciorzędowa. Objawy III stadium

Na tym etapie objawy pojawiają się kilka lub nawet kilkanaście lat po zakażeniu. Na skórze mogą pojawiać się charakterystyczne guzki. Ponadto, wyróżnia się kilka rodzajów objawowej kiły trzeciorzędowej. Są to:

Kiła układu nerwowego – w której zaatakowany zostaje mózg, układ nerwowy, oczy lub uszy, a wśród objawów są silny ból głowy, problemy z koncentracją, zawroty głowy, zaburzenia osobowości, problemy z pamięcią i podejmowaniem decyzji, a także demencja, objaw Argylla Robertsona, ból i zaczerwienienie oczu, zaburzenia widzenia, słuchu lub szumy uszne.

Kiła układu krążenia – w tym przypadku zostają zaatakowane naczynia krwionośne odżywiające ściany tętnic dużych, co prowadzi do powstania tętniaka.

Leczenie kiły

Niezwykle ważne jest to, by leczyć kiłę we wczesnym stadium. Dzięki temu, można uniknąć poważnych powikłań. Leczenie kiły opiera się na stosowaniu antybiotyków, zazwyczaj penicyliny. Warto też pamiętać, że w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu kiły kluczowe są regularne badania i testy na choroby przenoszone drogą płciową.