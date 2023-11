Do końca października 2023 odnotowano 1177 przypadków rzeżączki. W analogicznym okresie 2022 roku było to 405 przypadków.Z danych Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH wynika, że zwiększa się – w stosunku rok do roku - zapadalność także na inne choroby przenoszone głównie drogą płciową takie jak wirus HIV i kiła.

Reklama

Co to jest rzeżączka?

Rzeżączka, znana również jako rzeżączka weneryczna lub gonorrea, to zakaźna choroba przenoszona drogą płciową. Jest spowodowana bakterią Neisseria gonorrhoeae. Zakażenie może obejmować nie tylko narządy płciowe, ale rozszerzać się także na jamę ustną, gardło, i w rzadkich przypadkach na inne części ciała takie jak stawy czy serce.

Reklama

Rzeżączka może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie jąder, zapalenie najądrza, choroby stawów czy zapalenie jajowodów, które może prowadzić do niepłodności.

Reklama

Jakie są objawy rzeżączki?

Rzeżączka inaczej objawia się u kobiet, a inaczej u mężczyzn. Objawy zakażenia u mężczyzn to m.in. gęsty ropny wyciek z cewki moczowej oraz ból i pieczenie przy oddawaniu moczu. Nieleczone zakażenie może prowadzić do zapalenia najądrzy, gruczołu krokowego i niepłodności.

W przypadku kobiet zakażenie lokalizuje się zazwyczaj na błonie śluzowej cewki moczowej, szyjki macicy lub gruczołów Bartholina. Wśród najczęściej występujących objawów są śluzowo-ropna wydzielina z dróg rodnych, pieczenie i bolesność przy oddawaniu moczu, bóle podbrzusza, upławy, zaburzenia cyklu miesiączkowego oraz zbyt obfita lub przedłużająca się miesiączka. Nieleczone zakażenie może prowadzić do stanów zapalnych błony śluzowej macicy, jajowodów i jajników, a skutkiem przewlekłego zapalenia przydatków może być ciąża pozamaciczna lub niepłodność.

Rzeżączka – przyczyny zakażenia

Rzeżączka jest zwykle przenoszona przez kontakt seksualny z zakażoną osobą. Rzeżączką można się zarazić przez:

Stosunek płciowy. Głównym sposobem przenoszenia rzeżączki jest kontakt seksualny (waginalny, analny, oralny) z zakażoną osobą. Bakterie Neisseria gonorrhoeae mogą zakażać obszary genitalne, odbyt, gardło i inne obszary.

Głównym sposobem przenoszenia rzeżączki jest kontakt seksualny (waginalny, analny, oralny) z zakażoną osobą. Bakterie Neisseria gonorrhoeae mogą zakażać obszary genitalne, odbyt, gardło i inne obszary. Kontakt z zakażonymi wydzielinami. Rzeżączka może być przenoszona przez kontakt z zakażonymi wydzielinami.

Rzeżączka może być przenoszona przez kontakt z zakażonymi wydzielinami. Zakażenie podczas porodu. Noworodki mogą zakazić się rzeżączką podczas porodu, co może prowadzić do infekcji oczu.

Jak uniknąć rzeżączki?

Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie rzeżączki są bezpieczne praktyki seksualne. Choć używanie prezerwatywy znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia, nie jest to całkowite zabezpieczenie.

Ważne są także regularne badania i testy na choroby przenoszone drogą płciową, szczególnie w przypadku nowych partnerów seksualnych. Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia rzeżączką lub inną chorobą przenoszoną drogą płciową, należy skonsultować się z lekarzem. Pozwoli to uzyskać dostęp do odpowiednich badań diagnostycznych i leczenia.