Spadek samopoczucia, przygnębienie, niski poziom odporności i osłabienie mięśni – to mogą być objawy niedoboru witaminy D. Niestety, skutki mogą być znacznie poważniejsze. To m.in. osteoporoza, rozwój depresji, a nawet choroby takie jak cukrzyca. Warto co jakiś czas badać poziom witaminy D w organizmie. Wystarczy do tego proste badanie krwi.

Witamina D – za co odpowiada?

Witamina D pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Odpowiada m.in. za:

Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego do krwi, przez co ma istotne znaczenie dla zdrowia kości

Zdrowe kości. Jej niedobór może prowadzić do takich zaburzeń jak krzywica u dzieci i osteoporoza u dorosłych

Układ odpornościowy, ponieważ może wpływać na reakcje immunologiczne i chronić przed infekcjami

Funkcje mięśniowe. Jej niedobór może prowadzić do osłabienia mięśni

Zdrowie serca. Niektóre badania sugerują, że witamina D może wpływać na zdrowie serca przez regulację ciśnienia krwi i zapobieganie miażdżycy

Regulację procesów komórkowych. Witamina D wpływa na wiele procesów komórkowych, w tym na podział komórkowy, różnicowanie komórek i apoptozę, czyli śmierć komórek.

Objawy i skutki niedoboru witaminy D

Jakie są objawy niedoboru witaminy D i czym grozi niedobór witaminy D? Niski poziom witaminy D może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Zwłaszcza, jeśli stan niedoboru utrzymuje się przez dłuższy czas. Wówczas niedobór witaminy D może wywoływać:

Choroby kości (osteoporoza, zapalanie kości i chrząstki)

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Osłabienie mięśni

Choroby układu autoimmunologicznego i inne choroby takie jak np. cukrzyca

Osłabienie funkcji poznawczych

Spadek samopoczucia i rozwój depresji, spadki odporności i częstsze infekcje

Jak szybko podnieść poziom witaminy D?

W czym jest dużo witaminy D? Do głównych źródeł pokarmowych witaminy D należą tłuste ryby takie jak łosoś, makrela, śledź, tuńczyk, a także wątróbka, żółtko jaj, mleko i jego przetwory oraz grzyby. Ponadto, wiele produktów spożywczych jest wzbogacanych w witaminę D, co oznacza, że ​​dodaje się do nich tę witaminę w procesie produkcji. Jest to często praktykowane w przypadku płatków śniadaniowych, mleka czy soku pomarańczowego.

Warto pamiętać o tym, że zarówno niedobór, jak i nadmiar witaminy D może być szkodliwy dla zdrowia. Dlatego suplementację witaminy D należy skonsultować z lekarzem lub specjalistą ds. żywienia.