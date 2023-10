Produkty, które znajdziemy w naszej kuchni, mogą poważnie zaszkodzić zwierzęciu. Tymczasem dbałość o odpowiednie żywienie swojego pupila to klucz do zachowania jego zdrowia i dobrej kondycji przez wiele lat. Dlatego zawsze warto sprawdzić, czy dany produkt jest bezpieczny dla psa, zanim zdecydujesz się go podać zwierzęciu. Jakich produktów nie wolno podawać psu? Jakie produkty są szkodliwe dla psa?

Czego nie dawać psu? Cebula i czosnek

Cebula ma właściwości, które dla psa mogą być trujące nawet po obróbce termicznej. Gdy pies spożyje cebulę może ona wywołać u niego anemię, biegunkę, wymioty, a nawet uszkodzenie wątroby. Czosnek to bardzo smaczna przyprawa do wielu potraw. Niestety dla psów jest on szkodliwy. Zawarte w nim substancje mogą prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych u czworonogów.

Orzechy macadamia groźne dla psów

Niektóre orzechy mogą być dla psa zdrową przekąską. Możemy podawać psom orzechy włoskie, laskowe lub migdały w niewielkich ilościach. Natomiast bardzo groźne dla psów są orzechy macadamia. Po ich spożyciu może dojść do zatrucia organizmu, osłabienia, wymiotów i trudności w poruszaniu się.

Czekolada i awokado

Czekolada jest jednym z najbardziej toksycznych pokarmów dla psów. Zawiera substancję znaną jako teobromina, która może być śmiertelna dla naszych pupili. Po spożyciu nawet niewielkiej ilości czekolady u psa mogą pojawić się wymioty, biegunka i drgawki.

Awokado jest tłuste i atrakcyjne z punktu widzenia pupila, jednak mimo to nie powinno być mu podawane. Zawiera ono substancję zwaną persyniną, która może być toksyczna dla zwierząt domowych. Spożycie awokado może prowadzić do problemów żołądkowych i biegunki, a nawet śmierci psa.

Ksylitol szkodliwy dla psa

Ksylitol jest sztucznym słodzikiem, który jest często stosowany w produktach spożywczych, takich jak gumy do żucia i cukierki bez cukru. Jest to jednak bardzo toksyczny dla psów i może prowadzić do hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi), drgawek i w skrajnych przypadkach śmierci.

Alkohol i kofeina

Alkohol jest jednym z najbardziej niebezpiecznych produktów spożywczych dla psów. Nawet niewielka ilość alkoholu może prowadzić do poważnych problemów takich jak wymioty, biegunka, trudności w oddychaniu i śpiączka. Spożycie kofeiny przez naszego pupila może powodować nadmierne pobudzenie, problemy z sercem, skurcze mięśni, a nawet może skończyć się śmiercią.

Sól i gałka muszkatołowa

Chociaż sól może wydawać nam się niegroźnym składnikiem, to w nadmiarze przyczynia się do uszkodzenia wątroby lub wystąpienia stanu zapalnego w układzie pokarmowym psa. Dlatego ważne jest, by nie dosalać potraw, które przygotowujemy dla zwierzaka. Powinniśmy też być ostrożni w przypadku doprawiania jedzenia dla psa gałką muszkatołową. Zawarta w niej mirystycyna może znacznie zaszkodzić układowi nerwowemu naszego pupila.