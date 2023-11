Choć wyrostek robaczkowy jest małym narządem może stanowić spory problem, gdy dojdzie do stanu zapalnego. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest stanem nagłym i wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Usuwanie wyrostka robaczkowego, zwane apendektomią, jest dość częstą procedurą chirurgiczną i zazwyczaj prowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia. Jak objawia się zapalenie wyrostka?

Po której stronie jest wyrostek?

Wyrostek robaczkowy znajduje się w dolnej części jelita i ma kształt przypominający małą rurkę. Zazwyczaj ma długość od 50 do 150 milimetrów i średnicę nie przekraczającą 10 milimetrów. Wyrostek robaczkowy położony jest na końcu kątnicy w dolnej części jamy brzusznej po prawej stronie ciała. W przypadku jego zapalenia pojawia się ostry ból w okolicy pachwiny.

Jakie są objawy zapalenia wyrostka robaczkowego?

Zapalenie wyrostka robaczkowego rozwija się stopniowo, ale gdy pojawia się stan zapalny ma on natychmiastowe skutki dla organizmu. Wyrostek zaczyna puchnąć w ciągu kilku godzin i stopniowo napełnia się ropą. Jeśli nie zostanie poddany operacji w ciągu 3-4 dni, worek wyrostka może pęknąć, a ropa rozprzestrzenić się w jamie brzusznej.

Jak i gdzie boli wyrostek?

Objawy zapalenia wyrostka robaczkowego to m.in. silny ból brzucha, znany jako "ból wyrostka", który nieustannie się przemieszcza. Ból może pojawić się w górnej części brzucha, a następnie przenieść na prawą lub lewą stronę, może też promieniować na inne części ciała – np. żebra.

Wśród typowych objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego są też silne bóle brzucha, które po naciśnięciu na brzuch znacznie się zwiększają, a także napięte mięśnie w tych okolicach. W ostrej postaci choroby pojawiają się także na przemian nudności i wymioty, temperatura ciała wzrasta, zmienia się charakter stolca, mogą wystąpić zaparcia lub biegunka.

Obecność stanu zapalnego wyrostka robaczkowego można także sprawdzić kładąc się na boku i podwijając nogi. Wówczas, jeśli ból ustąpi – może to świadczyć o zapaleniu wyrostka.

Jakie są przyczyny ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego?

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego może wywoływać wiele czynników. Z uwagi na jego specyficzną budowę, dość łatwo może dojść do zatkania jego światła, a tym samym rozwoju stanu zapalnego. Do najczęściej występujących przyczyn zapalenia wyrostka robaczkowego należą zalegające masy kałowe, owrzodzenie, guzy i obecność pasożytów.