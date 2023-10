Syrop z cebuli w różnych wersjach

Natura oferuje nam dużo wartościowych składników, którymi możemy samodzielnie wspierać nasze zdrowie i które możemy z powodzeniem dodać do domowego syropu. Przedstawiamy składniki, którymi można uzupełnić syrop z cebuli i dodatkowo wzbogacić jego właściwości oraz smak. Proponujemy też syrop przydatny w czasie przeziębienia, który nie zawiera cebuli, a mimo tego jest równie skuteczny. Ta opcja z pewnością przypadnie do gustu osobom, które nie przepadają za smakiem cebuli.

Syrop z cebuli. Co można do niego dodać?

Reklama

Najpierw przyjrzyjmy się bliżej składnikom, które możemy dorzucić do domowego syropu. Podstawową jest cebula lub czosnek, a nawet oba te warzywa razem. Nie bez powodu są one bowiem nazywane naturalnymi antybiotykami.

Reklama

Cebula stanowi cenne źródło witamin z grupy B i C oraz wielu składników mineralnych. Ponadto zawiera wartościowe związki o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie, w tym te wzmacniające odporność. Ma działanie wykrztuśne, a więc rozrzedza i pomaga w usunięciu zalegającej wydzieliny.

Reklama

Czosnek, który w swoim składzie posiada ponad 100 aktywnych substancji, ma udowodnione działanie przeciwwirusowe. Bardzo cennym składnikiem tego warzywa jest organiczny związek siarki - allicyna. Wykazuje ona właściwości przeciwbakteryjne, a jednocześnie odpowiada za znany wszystkim zapach czosnku. Warto jeszcze dodać, że połączenie w syropie czosnku z miodem i cytryną sprawia, że z ust osoby, która wypiła taki specyfik, nie czuć charakterystycznego zapachu.

Aromatyczne dodatki do syropu z cebuli

Miód, cytryna, cynamon, imbir, kurkuma i goździki to popularne dodatki do jesiennych i zimowych herbat rozgrzewających. Składniki te cenione są za swoje właściwości i smak. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć ich również do przyrządzania domowych syropów pomocnych przy leczeniu infekcji. Tego rodzaju specyfiki w naturalny sposób wspierają odporność. Potrafią nawet skrócić czas trwania choroby. Ponadto wspomagają organizm w procesie regeneracji po przebytej infekcji.

Miód to kolejny naturalny antybiotyk w naszym składzie. Działa również przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Dodatkowo rozgrzewa i wspomaga powrót do zdrowia.

Cytryna nie wymaga szczególnego przedstawiania jako owoc, który sprzyja naszemu zdrowiu. Jest cennym źródłem witaminy C.

Syropy - przepisy na zdrowie

Proponowane przez nas przepisy opierają się na ogólnodostępnych składnikach. Przygotowanie syropu zajmuje zaledwie chwilę. Podane proporcje można zmieniać według własnych preferencji smakowych. Syropy mogą stosować również osoby na diecie wegetariańskiej i bezglutenowej.

Według własnych preferencji można też urozmaicić każdy z proponowanych syropów wymienionymi wcześniej dodatkami. Syropy można przygotowywać również z dodatkiem przegotowanej i przestudzonej wody.

Domowe specyfiki po 24 godzinach od przygotowania należy przechowywać w lodówce i najlepiej wypić je w ciągu 2-3 dni.

Syrop z cebuli, czosnku, cytryny i miodu. Przepis

Składniki:

3 średnie cebule,

3 ząbki czosnku,

1 cytryna,

5 łyżek miodu.

Przygotowanie:

cebulę, ząbki czosnku i cytrynę pokroić w plasterki,

wyparzyć naczynie, najlepiej słoik,

ułożyć warstwę cebuli, czosnku i cytryny w naczyniu, a jako kolejną warstwę dodać część miodu,

czynność powtarzać do czasu umieszczenia wszystkich składników w naczyniu,

całość dobrze ugnieść i przykryć,

syrop jest gotowy do picia po kilkunastu godzinach.

Syrop z czosnku, cytryny i miodu. Przepis

Składniki:

główka czosnku,

2 cytryny,

200 ml miodu.

Przygotowanie: