Aż 86 proc. Polaków poszukuje informacji na temat zdrowia w Internecie, zwłaszcza na portalach internetowych. Najpopularniejsze źródła online to portale internetowe (71 proc.) i YouTube (20 proc.) – wynika z badania wykonanego na zlecenie uPacjenta na rzecz kampanii Pobierz Zdrowie.

Istnieje jednak różnica między chęcią doedukowania się w kwestiach zdrowotnych a kompulsywnym poszukiwaniem informacji o objawach, które może świadczyć o cyberchondrii.

Cyberchondria – co to takiego?

Cyberchondria to zaburzenie lękowe, w którym osoba obsesyjnie wyszukuje w internecie informacji o zdrowiu, co wzmaga jej lęk przed zachorowaniem. Jest to nieuzasadnione, wzmożone martwienie się normalnymi objawami spowodowane przeglądaniem wyników wyszukiwania lub artykułów zamieszczonych w internecie. Cyberchondria to coraz częstsze zjawisko, ponieważ dostęp do internetu oraz smartfona staje się coraz łatwiejszy.

Objawy cyberchondrii

Cyberchondria związana jest z hipochondrią. Najczęstszymi objawami cyberchondrii są m.in. występowanie natrętnych myśli nakręcających spiralę strachu, często połączone z nieufnością do lekarzy.

O cyberchondrii może świadczyć także spędzanie znacznej ilości czasu na wyszukiwaniu w sieci objawów lub ich potencjalnych przyczyn, niepokój wywołany czytaniem informacji na temat zdrowia w internecie, trudna do powstrzymania chęć wyszukiwania informacji zdrowotnych i lęk przed zapadnięciem na jedną lub kilka chorób.

Przyczyny cyberchondrii

Wśród przyczyn cyberchondrii mogą być predyspozycje do zaburzeń lękowych lub wysoki poziom stresu na co dzień. Może je wywoływać także dorastanie z rodzicem hipochondrykiem. Według niektórych naukowców, na zjawisko cyberchondrii może wpływać lęk o zdrowie wywołany informacjami napotkanymi w sieci.

Leczenie cyberchondrii

Cyberchondria jest zaburzeniem lękowym. Najlepszym sposobem na złagodzenie lub całkowite pozbycie się objawów jest psychoterapia. Warto też pamiętać, że jedyną właściwą osobą, która ma szeroką ogólną wiedzę medyczną i może stawiać diagnozę jest lekarz.