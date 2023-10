Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, by pacjenci nie zwlekali z wykupieniem przepisanych leków. Jeśli odkładamy zakupy na później, może okazać się, że recepta będzie już nieważna i farmaceuta nie wyda nam leku. Recepty różnią się terminem ważności w zależności od przepisanych leków. Przypominamy, na co zwrócić uwagę, by recepta nie przepadła.