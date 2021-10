Jak podają statystyki, w Polsce co 8 minut ktoś doznaje udaru mózgu. Następuje on w wyniku zwężenia lub całkowitego zamknięcia tętnic doprowadzających krew do mózgu.

Jakie są pierwsze objawy udaru mózgu? Jak postępować, kiedy je rozpoznamy u siebie lub innych osób? Reklama