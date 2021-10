Akcja Alert Udarowy jest już po raz trzeci organizowana w ramach kampanii Stop Udarom, z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, który przypada 29 października.

Aby dotrzeć ze swoim przekazem do większej liczby Polaków, jej organizatorzy poprosili wokalistę i multiisntrumentalistę CeZika o stworzenie krótkiego utworu pt. „Alert udarowy”.

Objawy udaru mózgu

„Alert Udarowy to akcja, w której trzeba mówić jednym głosem. Dziś jest to głos artysty, ale dzięki temu na pewno dotrze do szerszego grona odbiorców. Mamy nadzieję, że dzięki krótkiemu, ale wpadającemu w ucho utworowi skomponowanemu przez CeZika wiele osób zapamięta akronim słowa udar, w którym ujęte są hasłowo podstawowe objawy udaru: U – utrudniona mowa, D – dłoń opadająca, A – asymetria ust, R – reaguj natychmiast” – wylicza cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP dr Włodzimierz Krzysztof Dłużyński, prezes Fundacji Udaru Mózgu.

Wymienione w akronimie objawy mogą, choć nie muszą, wystąpić równocześnie, podkreślają organizatorzy akcji. Jak dodają, udar mózgu zazwyczaj pojawia się niespodziewanie, a działać trzeba natychmiast! Liczy się błyskawiczna reakcja – czyli wykonanie telefonu pod numer 112 lub 999 i wezwanie pogotowia.

- Tylko jeśli chory w odpowiednim momencie trafi do szpitalnego oddziału udarowego, ma szansę uniknąć poważnych konsekwencji choroby. Leczenie udaru można podjąć do 4,5 lub do 6 godzin od wystąpienia pierwszych objawów udaru mózgu – mówi prof. Mariusz Baumgart, pełnomocnik ds. medycznych Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się wsparcie!. To zwiększa szansę na poprawę stanu zdrowia pacjenta, a zwłaszcza na to, że będzie on w mniejszym stopniu niepełnosprawny.

Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu jest zaburzeniem neurologicznym. Dochodzi do niego na skutek nagłego zahamowania dopływu krwi do mózgu. Jest trzecią przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałej niepełnosprawności u osób dorosłych. Może dotknąć każdego – w każdym wieku.

W Polsce co ok. 6,5 minuty ktoś doznaje udaru mózgu, a rocznie z jego powodu umiera ok. 30 000 Polaków. Poza tym, jest on główną przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych.

- Temat udaru mózgu nie był mi oczywiście zupełnie obcy, ale nie wiedziałem wcześniej, jakie są jego objawy, a przede wszystkim nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak ważna jest błyskawiczna reakcja – komentuje CeZik. - Natomiast fakt, że objawy udaru są sprytnie zawarte w kolejnych literach tego słowa bardzo mi się spodobał i sprawił, że melodia i słowa dość szybko zaczęły krążyć mi po głowie.

Artysta zachęca wszystkich do śpiewania i jak najczęstszego powtarzania słów piosenki. - Marzy mi się, żeby piosenka wpadła do głowy wielu odbiorcom i by byli na tyle wyczuleni na objawy udaru mózgu, żeby w razie potrzeby uratować życie sobie lub innym – podkreśla.

Jak dodaje dr Sebastian Szyper, prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się wsparcie!, udar mózgu może przytrafić się każdemu. - Powinniśmy wiedzieć jak reagować. Dlatego ten utwór trzeba zapamiętać na zawsze! – przekonuje.

Utwór „Alert udarowy” skomponowany i napisany przez CeZika będzie można usłyszeć w radiu, znaleźć na stronie internetowej oraz profilu facebookowym kampanii STOP UDAROM, a także na kanale YouTube.

Kampania „STOP UDAROM” została zainaugurowana w 2012 roku. Jest największą i najdłużej trwającą inicjatywą edukacyjną w Polsce dotycząca tematyki udaru mózgu. Jej celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki udaru mózgu oraz ograniczania jego medycznych i społecznych skutków. Co roku organizatorzy kampanii starają się trafić do milionów Polaków z prostym przekazem na temat objawów i konsekwencji udaru oraz konieczności szybkiego reagowania, gdy wystąpią jego objawy. Jak podkreślają, ta wiedza może uratować zdrowie i życie.

Inicjatorem kampanii jest firma Boehringer Ingelheim, a partnerami Fundacja Udaru Mózgu i Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie! Patronami honorowymi są Polskie Towarzystwo Neurologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Więcej informacji na temat udaru mózgu i kampanii można znaleźć na stronach: www.stopudarom.pl oraz https://www.facebook.com/StopUdarom/.