Fundusz podał, że od 19 października 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ, które wydłuża okres kwalifikacji po przebyciu COVID-19 o kolejne 6 miesięcy, do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby.

Do tej zmiany odniósł się we wtorek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. "Okres kwalifikacji do rehabilitacji pocovidowej wydłużony do 12 miesięcy" - przekazał.

NFZ podał, że dzięki temu z zabiegów i ćwiczeń będzie mogło skorzystać więcej pacjentów zaznaczając, że specjaliści wskazują, iż "aż jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem". Program rehabilitacji pocovidowej ma pomóc im w powrocie do zdrowia.

"Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne" - przypomniał NFZ.

Przekazał dalej, że zmiana dotyczy wszystkich rodzajów rehabilitacji pocovidowej: stacjonarnej i uzdrowiskowej, ambulatoryjnej i domowej.

Nowym rozwiązaniem w nowelizacji zarządzenia jest również to, że rehabilitację pocovidową będzie mógł prowadzić także ośrodek rehabilitacji dziennej. "To nowy typ realizatora tego świadczenia" - podkreślił NFZ.

Ponadto Fundusz poinformował, że znowelizowane przepisy doprecyzowują termin zakończenia leczenia COVID-19. "Określają go jako: datę zakończenia izolacji domowej lub datę wypisu ze szpitala lub datę wypisu z izolatorium".

NFZ zwrócił też uwagę na kolejną zmianę wprowadzaną nowelizacją przepisów. Dotyczy ona wizyty terapeutycznej (rehabilitacja w trybach ambulatoryjnym i domowym).

"Liczba wizyt w programie podstawowym to teraz dwa razy w tygodniu do sześciu tygodni. W programie rozszerzonym liczba wizyt jest ustalana indywidualnie, ale musi wynieść przynajmniej od dwóch do trzech razy w tygodniu do sześciu tygodni" - wyjaśnił NFZ.