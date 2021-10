Na początku października Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała, by trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer lub Moderna podawać osobom o poważnie osłabionym systemie odpornościowym co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. Przypomniała też, że podawanie dodatkowej dawki szczepionki BioNTech/Pfizer przeciw Covid-19 jest bezpieczne i skuteczne. Zastrzegła jednocześnie, że decyzja o ewentualnym podawaniu dawki przypominającej należy do krajów członkowskich UE.

Podjęcie decyzji w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla pełnoletnich osób zapowiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. - W perspektywie przyszłego tygodnia, kiedy dopuścimy i wyznaczymy już datę, kiedy każdy z nas będzie miał możliwość zaszczepienia trzecią, przypominającą dawką - powiedział w Wp.pl szef resortu zdrowia.

O tę kwestię był także pytany w poniedziałek, 18 października, w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Rzeczywiście EMA dwa tygodnie temu wydała rekomendację, aby dawka przypominająca mogła być podawana osobom powyżej 18. roku życia (...) Myślę, że w tym tygodniu będzie decyzja Rady Medycznej, że i u nas będzie dopuszczona dawka dla osób powyżej 18. roku życia - poinformował Kraska.

Wiceszef MZ ocenił, że decyzja Rady Medycznej "to kwestia dwóch, trzech dni".

Pytany o obecne zasoby szczepionek przeciw COVID-19, które są w Polsce prezes RARS Kuczmierowski powiedział PAP, że obecnie "na stanie" jest w Polsce ok. 21 milionów dawek.

- Z tych 21 mln dawek, 6 mln jest w procesie odsprzedaży, więc w ciągu kilku godzin możemy to wstrzymać i mieć do dyspozycji wszystkie dawki znajdujące się w Polsce. Do tego, do końca roku spodziewamy się jeszcze dostaw po 3,5 mln dawek Moderny i Pfizera czyli 7 mln dawek mRNA. Nie ma więc absolutnie ryzyka, że gdyby Polacy tłumnie chcieli skorzystać z trzeciej dawki szczepionki, to tych zabraknie. Takie ryzyko nie istnieje, jesteśmy na to przygotowani bardzo dobrze i też mamy możliwości szybkiego pozyskania kolejnych dawek - podkreślił Kuczmierowski.