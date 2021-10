Wyniki nowego badania, które zaprezentowano w czasie konferencji ACC Middle East 2021 wskazują na kolejny powód, dla którego warto dbać o zęby, dziąsła i resztę jamy ustnej.

Jak przypominają eksperci z Uniwersytetu w Kairze, wcześniejsze badania wskazywały już na związek między słabą higieną jamy ustnej a stanami zapalnymi w organizmie oraz chorobami układu krążenia.

Tymczasem także objawy Covid-19 mają ścisły związek ze stanami zapalnymi.

Naukowcy zaprosili do badania 86 ochotników z chorobami serca i infekcją SARS-CoV2. Porównali stan jamy ustnej z nasileniem objawów Covid-19, czasem powrotu do zdrowia oraz poziomem stanów zapalnych w organizmie. Dostrzegli wyraźny związek, w którym gorszy stan jamy ustnej towarzyszył cięższemu przebiegowi choroby, dłuższemu czasowi rekonwalescencji oraz większej ilości wirusa w organizmie.

- Tkanki jamy ustnej mogą działać jak rezerwuar dla SARS-CoV-2, dzięki którym powstaje duża ilość wirusa. Z tego powodu zalecamy dbanie o zdrowie jamy ustnej i poprawę higieny, szczególnie w czasie infekcji - mówi jeden z autorów dr Ahmed Mustafa Basuoni.

- Proste zabiegi, takie jak odpowiednie dbanie o higienę, podniesienie świadomości odnośnie znaczenia zdrowia jam ustnej w odniesieniu do Covid-19 i chorób systemowych z pomocą mediów oraz placówek medycyny środowiskowej, regularne wizyty u dentysty, korzystanie z płynów do płukania ust - to wszystko może zmniejszyć nasilenie Covid-19. Dotyczy to szczególnie osób z chorobami układu krążenia - podkreśla badacz.

Zdaniem naukowców badania jamy ustnej powinny być też standardowo wykonywane u osób ze schorzeniami układu krwionośnego, które powinny być również instruowane odnośnie dbania o jamę ustną na co dzień.