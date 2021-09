O swoich ustalenia poinformowali na łamach „PLOS Pathogens”.

Pomimo opracowania szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 do pokonania pandemii COVID-19 konieczne są skuteczne leki. Większość światowej populacji wciąż nie jest bowiem zaszczepiona. Badacze z różnych ośrodków sugerują, że niektóre już dopuszczone do obrotu farmaceutyki, wykorzystywane w terapii zupełnie innych schorzeń, można by wykorzystać do tego celu. Bo niestety różne leki przeciwwirusowe, które rozpatrywano do tej pory, rzadko są jednocześnie skuteczne, bezpieczne i łatwo dostępne, a opracowanie nowych preparatów trwa zdecydowanie zbyt długo.

Teraz zespół doktorów Adama Pickarda i Karla Kadlera z University of Manchester postanowił zidentyfikować leki, które mogłyby skutecznie leczyć infekcje SARS-CoV-2. W tym celu naukowcy przeprowadzili badanie przesiewowe leków zatwierdzonych przez FDA, używając znakowanej enzymami luminescencyjnymi wersji wirusa SARS-CoV-2. Ich skuteczność określali śledząc, z jaką efektywnością wirus replikuje się w zakażonych komórkach ludzkich po ekspozycji na każdy z preparatów.

Ostatecznie zidentyfikowano dziewięć leków, które wyjątkowo skutecznie hamowały namnażanie SARS-CoV-2. Autorzy podkreślają jednak, że ich eksperyment potwierdzony został jedynie na liniach komórkowych, a nie na żywych pacjentach, więc z wyciągnięciem wniosków końcowych należy się jeszcze powstrzymać. - Potrzebne są badania kliniczne, aby ustalić, czy leki te są odpowiednią terapią dla pacjentów z COVID-19 - mówią.

Leki na COVID-19

- Nasze badanie pozwoliło jednak wyodrębnić kilka preparatów, które są bezpieczne dla ludzi oraz wykazują wysoką skuteczność w ograniczaniu infekcji i replikacji SARS-CoV-2 w ludzkich komórkach - opowiadają autorzy publikacji. - Ponieważ leki te są już zatwierdzone przez FDA, mają określone dawkowanie i inne procedury dotyczące bezpieczeństwa, ich badania kliniczne mogłyby rozpocząć w stosunkowo szybko.

Wśród środków, które wydają się wyjątkowo obiecujące, znajdują się m.in.: ebastyna - zatwierdzona przez FDA do leczenia zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii czy witamina D3 - dostępny bez recepty preparat, który może stanowić silne uzupełnienie terapii COVID-19. - Pamiętajmy jednak, że na razie leki te nie zostały przebadane u pacjentów z COVID i nie mogą stanowią alternatywy dla istniejących terapii lub programów szczepień - podsumowuje dr Kadlera.