Jeśli jesteś w stanie pokonać 4 piętra w maksymalnie minutę, twoje serce jest w świetnej kondycji. Jeśli natomiast trwa to ok. 1,5 minuty lub dłużej, twoje serce jest w optymalnym stanie, ale warto to sprawdzić u lekarza.

Test przeprowadzono na 165 pacjentach i zauważono taką właśnie zależność. Ci, którym udało się pokonać schody w 40-45 sekund są dużo mniej podatni na wystąpienie chorób serca i naczyń krwionośnych.