Z upływem czasu różnica ta stopniowo się jednak zmniejsza. Po czterech dniach od wystąpienia objawów stężenie wariantu Delta jest 30 razy wyższe, po dziewięciu dniach już tylko 10 razy wyższe, a po 10 dniach porównywalne z tym, jakie obserwuje się przy innych wariantach koronawirusa – podała Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA).

Wyższe stężenie sprawia, że wirus znacznie łatwiej przenosi się pomiędzy ludźmi, co zwiększa liczbę infekcji i hospitalizacji – przekazał na konferencji prasowej urzędnik ministerstwa zdrowia Li Sang Won.

- Nie oznacza to, że Delta jest 300 razy bardziej zaraźliwa (…) sądzimy, że wskaźnik transmisji jest 1,6 raza wyższy niż dla wariantu Alfa i około 2 razy wyższy niż dla pierwotnego wariantu wirusa – zaznaczył Li.

Wariant Delta został po raz pierwszy wykryty w Indiach i uznawany jest za znacznie bardziej zaraźliwy. Jest obecnie wariantem dominującym na świecie i odpowiada za największą jak dotąd falę infekcji w Korei Południowej, Japonii i wielu innych krajach.

W Korei Południowej władze zgłosiły we wtorek 1509 nowych zakażeń. Łączny bilans przekroczył 239 tys., a bilans zgonów wzrósł do 2228. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 51,2 proc. spośród ok. 52 mln. mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepionych jest już 23,9 proc. ludności.

Południowokoreańscy uczeni oszacowali różnice w stężeniu różnych wariantów wirusa, porównując dane dotyczące 1848 osób zakażonych Deltą i 22 106 pacjentów z innymi odmianami patogenu.