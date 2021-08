Władze spodziewają się, że do końca sierpnia liczba chętnych powinna wzrosnąć jeszcze bardziej zarówno w centrach handlowych, jak i w zakładach pracy, a uczniowie gimnazjów i liceów będą poddawani szczepieniom również w szkołach – zauważa francuski dziennik.

Wskaźnik szczepień po raz pierwszy stawia Francję przed Izraelem, Włochami i Niemcami. Tylko Hiszpania, która osiągnęła pułap 75 proc. zaszczepionych, wydaje się radzić sobie lepiej od Francji. Sytuacja w Wielkiej Brytanii ze wskaźnikiem 70 proc. jest podobna jak we Francji – wylicza „Le Figaro”.

- Należy pamiętać, że do końca maja mieliśmy dość dobry wskaźnik szczepień, ale gdy tylko zaczęto znosić restrykcje sanitarne, zmniejszyło to motywację do szczepień. W lipcu ponownie nastąpiło gwałtowne przyspieszenie szczepień – stwierdził prof. Philippe Amouyel.

Dziennik zauważa jednak, że drugi tydzień z rzędu liczba szczepień spada. W zeszłym tygodniu wstrzyknięto nieco ponad 3 mln dawek, w tym 1,5 mln pierwszych dawek. Na platformie Doctolib liczba zapisów spadła ze 150 tys. dziennie do 100 tys. w ostatnim czasie.

Eksperci ostrzegają, że nawet jeśli wskaźnik wyszczepień się poprawia, to wzrost hospitalizacji jest nadal prawdopodobny. - Wariant Delta zmienił zasady gry i pokazuje, że sama szczepionka nie może kontrolować epidemii – ostrzega specjalista chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Montpellier Mircea Sofonea, która przypomina, że zbliża się początek roku szkolnego, a dzieci są najmniej zaszczepioną częścią populacji.

Badacz ubolewa, że do tej pory nie poczyniono inwestycji w poprawę wentylacji i filtracji powietrza w szkołach, mimo raportów na ten temat.

Badacz z Montpellier uważa, że rozpoczyna się nowa faza epidemii, nie mająca wiele wspólnego z poprzednimi falami. - Szczepienie zmniejsza liczbę hospitalizacji, ale testy będą mniej liczne, gdy staną się płatne, co ograniczy dostępne dane do monitorowania krążenia wirusa – prognozuje Sofonea.

- Modelowanie będzie potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebne jest wprowadzenie kampanii nadzoru epidemiologicznego. Konieczne jest śledzenie reprezentatywnych próbek z każdej grupy wiekowej. Umożliwiłoby to również lepszą ocenę średnioterminowych konsekwencji długich zachorować na Covid-10, aspektu epidemii, o którym wciąż nie mamy zbyt dużej wiedzy, ale którego nie należy pomijać – podsumowuje naukowiec.

Od początku kampanii szczepień we Francji przynajmniej jedną dawkę otrzymało 46 928 614 osób (tj. 69,6 proc. populacji). W pełni zaszczepionych jest 40 152 019 osób (tj. 59,6 proc. populacji). Dotychczas wykonano 82 601 983 szczepienia.

Co drugi nastolatek w wieku 12-17 lat otrzymał przynajmniej jedną dawkę szczepionki (53,8 proc.). W pełni zaszczepionych jest 29,3 proc. nastolatków.