Picie alkoholu na pusty żołądek staje się popularne zwłaszcza wśród kobiet w wieku od 16 do 24 lat. Ograniczają one ilość przyjmowanego w ciągu dnia pożywienia, aby później pozwolić sobie na picie alkoholu bez obawy, że zawarte w nim kalorie doprowadzą do przyrostu wagi.

- Ta patologia występuje u osób, które już mają jakieś inne zaburzenia psychiczne i zazwyczaj towarzyszy anoreksji - powiedział Espelt, szef departamentu zdrowia publicznego z uniwersytetu w Vic, w wywiadzie dla agencji EFE w czwartek. - Pandemia ma wpływ na rozwój różnych zaburzeń psychicznych, takich jak anoreksja - podkreślił.

Według eksperta na początku pandemii spożycie alkoholu zmniejszyło się, ale teraz obserwuje się zmianę modelu zachowania w dużych miastach, jak Barcelona. - Przed Covid-19 w Barcelonie nie było tzw. botellones, picia alkoholu przez młodych ludzi na skwerach i na placach, ale ta sytuacja zmieniła się wraz z rozwojem pandemii - zaznaczył.

- Nie tyle zmienia się ilość spożywanego przez młodych ludzi alkoholu, ile sposób jego spożycia - duże ilości w krótkim czasie, co doprowadza do upijania się, wypadków samochodowych i bójek – powiedział.

Według badań średni wiek rozpoczęcia picia alkoholu w Hiszpanii to 14 lat, a 24 proc. młodych osób pije ryzykownie.

Ekspert podkreślił, że stan zdrowia osób cierpiących na anoreksję, które dodatkowo cierpią na alkoreksję, szybko się pogarsza. Przypomniał, że butelka wina dostarcza 560 kalorii, ale są to tzw. puste kalorie. - Dietetycy zawsze rekomendują wyeliminowanie alkoholu - dodał.

Zdaniem eksperta w zjawisku społecznym alkoreksji najlepsza jest prewencja, ograniczenie dostępu młodzieży do alkoholu i uświadamianie. - Może to tylko przejściowy trend - wyraził nadzieję.