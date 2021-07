Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie delta to osoby do 39. roku życia. W grupie najbardziej zaszczepionej (od 60. roku życia) zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. - napisał we wtorek, 20 lipca, na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa. Reklama Jak wynika z wykresu, opublikowanego wraz z wpisem Niedzielskiego na Twitterze, 57,2 proc. osób zakażonych wariantem delta nie ma 39 lat. Z kolei 28,3 proc. zakażonych znajduje się między 40-59 rokiem życia. 14,5 proc. zakażonych ukończyło 60 lat. W poniedziałek, 19 lipca, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem w wariancie delta u 185 osób. Według niego, zakażenia tym wariantem stanowią już 47 proc. wszystkich nowych mutacji, które wykrywamy w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że przed ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19 w wariancie delta chroni podanie każdej z dostępnych w Polsce szczepionek.