Ministerstwo zdrowia dokona przeglądu leku na posiedzeniu wyspecjalizowanej podkomisji 19 lipca i zezwoli na leczenie, jak tylko podkomisja wyda na nie zgodę.

Leczenie z wykorzystaniem koktajlu przeciwciał, czyli kombinacji dwóch leków neutralizujących przeciwciała - kasiriwimabu i imdewimabu - jest podawane przez kroplówkę.

Jeśli lek zostanie dopuszczony do obrotu, będzie to czwarty lek przeciw koronawirusowi dopuszczony do stosowania w Japonii po remdesiwirze, deksametazonie i baricytynibie, z których wszystkie są przeznaczone do leczenia głównie umiarkowanych lub ciężkich objawów.

Leczenie koktajlem przeciwciał byłoby pierwszym zatwierdzonym lekiem skierowanym do osób z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami koronawirusa.

Koktajl ten został opracowany przez amerykańską firmę farmaceutyczną Regeneron Pharmaceuticals Inc. Ponieważ dwa leki są podawane jednocześnie, będzie on stosowany głównie w placówkach medycznych.

Firma Chugai Pharmaceutical Co, która ma produkować i sprzedawać lek, złożyła pod koniec czerwca wniosek o specjalne pozwolenie, które umożliwia dopuszczenie specyfiku do użytku w ramach uproszczonych procedur. Zagraniczne badania kliniczne miały wykazać, że lek jest skuteczny w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i śmierci o 70 proc.

Leczenie to stosował po zakażeniu koronawirusem były prezydent USA Donald Trump, gdy było ono jeszcze w fazie badań klinicznych. W Stanach Zjednoczonych wydano już pozwolenie na stosowanie leku w nagłych przypadkach.

Firma Chugai Pharmaceutical prowadzi również krajowe badania kliniczne i zawarła umowę z rządem japońskim na dostawy leku jeszcze w 2021 roku.