Polska przystąpi do testów unijnego systemu tzw. paszportów covidowych. O tym, jak będą one funkcjonowały, opowiedziała wiceminister zdrowia Anna Goławska. - Będą to po prostu kody QR, które będą informowały o fakcie bycia tzw. zielonym, czyli bezpiecznym – wyjaśniła.

Takie certyfikaty mają pomagać w podróżowaniu. Ich posiadacze będą zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy i nie będą musieli wykonywać testów na obecność koronawirusa. „Paszporty” będą dostępne nie tylko dla osób w pełni zaszczepionych, ale także dla ozdrowieńców i osób, które dostały ujemny wynik testu. - Jeśli ktoś nie chce się zaszczepić, to nie ma takiego przymusu – podkreśliła Goławska. Reklama Komisja Europejska chce zakończyć testowanie systemu w tym miesiącu, by wystartować z nim 21 czerwca.