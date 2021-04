Zgodnie z planem szczepionki firmy Pfizer dla ok. 36 mln Japończyków w starszym wieku mają zostać dostarczone do lokalnych punktów szczepień przed końcem czerwca. Preparat Pfizera jest obecnie jedynym dopuszczonym do użycia w Japonii.

- Będziemy pracować, by zakończyć (szczepienia seniorów) tak szybko, jak to możliwe – powiedział w parlamencie premier Yoshihide Suga.

Pierwszą osobą zaszczepioną w poniedziałek w klinice w mieście Kitaaiki w prefekturze Nagano w środkowej Japonii był 100-letni Kesaku Takamizawa. - Wszystkie obawy, które nosiłem w głowie, zniknęły – powiedział mężczyzna, u którego po zastrzyku nie wystąpiły żadne reakcje alergiczne.

W Japonii narastają tymczasem obawy przed kolejną możliwą falą pandemii w Tokio i prefekturach Osaka i Kioto. Rząd ogłosił zaostrzenie zaleceń przeciwepidemicznych na obszarach, gdzie odnotowano wzrosty zakażeń.

Władze nie zdecydowały się jednak na wprowadzenie kolejnego stanu wyjątkowego, co prawdopodobnie wynika z tego, że nie chcą „komplikować wysiłków” na rzecz zorganizowania latem przełożonych Igrzysk Olimpijskich w Tokio – ocenia Kyodo.