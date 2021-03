To przede wszystkim zabieg estetyczny. Celem operacji jest zredukowanie fałd i uzyskanie odpowiednio napiętej skóry na brzuchu pacjenta. Abdominoplastyka to nie sposób na odchudzanie, lecz metoda, dzięki której brzuch wraca do pierwotnego wyglądu po szybkim zmniejszeniu objętości. W efekcie uzyskujemy foremną i szczupłą talię.

Kto poddaje się zabiegowi?

Przede wszystkim kobiety po porodzie oraz ludzie, których skóra nie dostosowała się do natychmiastowego spadku wagi ciała. Operacja wskazana jest, jeśli zawiodły metody nieinwazyjne, takie jak odpowiednie ćwiczenia i dieta. W przypadku, gdy nadmierne fałdy spowodowały u pacjentów problemy natury medycznej – zabieg refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Duży problem dotyczy pacjentów, którzy stracili kilkadziesiąt kilogramów. Pojawiają się wtedy zwisające fałdy, które są nie tylko nieestetyczne, ale powodują również dolegliwości medyczne. Są to najczęściej otarcia oraz oparzenia - mówi dr Weronika Jaroń z NZOZ Humana Medica Omeda.

W ekstremalnych przypadkach wielkość fałd może przeszkadzać nawet w codziennym funkcjonowaniu. Oprócz uszkodzeń naskórka mogą utrudniać higienę, oraz wykonywanie prostych czynności.

Jak wygląda operacja?

Sposób operowania zależy od powagi problemu. W mniej zaawansowanych przypadkach wystarczy miniabominoplastyka lub zabieg częściowy. Na początku chirurg wykonuje nacięcie nisko nad spojeniem łonowym. Celem jest usunięcie nadmiaru skóry oraz jej naciągnięcie. Jeśli wymaga tego sytuacja, konieczne może być odessanie warstwy tłuszczu. Ważny element stanowi wzmocnienie mięśni brzucha operowanego, dzięki czemu talia będzie węższa a brzuch bardziej płaski. U wielu pacjentów, pomaga to w zwalczeniu dolegliwości związanych z przeciążonym kręgosłupem. Po wszystkim powstaje blizna, której praktycznie nie widać.

Co po zabiegu?

Czas trwania rekonwalescencji to co najmniej kilka tygodni. Pierwsze dni są okresem szczególnego odpoczynku, podczas których pacjent powinien ograniczyć jakiekolwiek poruszanie się. Lekarze zalecają również noszenie specjalnego pasa, który ułatwia codzienne funkcjonowanie i umożliwia prawidłowe gojenie po operacji. Przez jakiś czas, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie obciążać mięśni brzucha i powstrzymać się od uprawiania sportu, a także dźwigania ciężarów.

Przeciwwskazania

Na operację nie powinny decydować się osoby z dużą otyłością oraz kobiety planujące ciążę. W ich przypadku istnieje ryzyko, że powłoki brzuszne wrócą do stanu sprzed zabiegu oraz spowodują dodatkowy ból przy porodzie. Przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie operacji, najważniejsze jest, aby zasięgnąć profesjonalnej porady lekarskiej, oraz stosować się do wszelkich zaleceń.