Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w środę, 20 stycznia, zmiany w Narodowym Programie Szczepień, uwzględniając potrzeby osób przewlekle chorych, w tym pacjentów dializowanych. Pacjenci leczeni dializami zostali włączeni do pierwszego etapu szczepień przeciw COVID-19. O priorytetowy dostęp do szczepionki przeciw COVID-19 apelowała w listopadzie 2020 roku do Ministerstwa Zdrowia m.in. sieć stacji dializ DaVita.

Pierwotnie Narodowy Program Szczepień zakładał, że osoby z chorobami przewlekłymi, w tym pacjenci dializowani, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19, mogą otrzymać szczepionkę dopiero w drugim etapie planu szczepień. Szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Michał Dworczyk na środowej konferencji prasowej przyznał, że „zgodnie z sugestiami w programie szczepień nastąpiła korekta i w pierwszym etapie szczepień przeciw COVID-19 znajdą się: seniorzy 60+ (podgrupa 1a), osoby z chorobami przewlekłymi, tj. pacjenci dializowani, z chorobami nowotworowymi, po przeszczepach i wentylowani mechanicznie (podgrupa 1b) oraz przedstawiciele służb mundurowych (podgrupa 1c)”. Reklama – Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że pacjenci leczeni nerkozastępczo, dla których wirus SARS-CoV-2 jest szczególnie niebezpieczny, będą mogli zostać zaszczepieni już w pierwszym etapie planu szczepień – mówi dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita, nefrolog, adiunkt I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodka Dializ UM w Białymstoku – Pamiętajmy, że ze względu na specyfikę organizacji leczenia nerkozastępczego pacjenci dializowani są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem i niestety mają wyjątkowo ciężki przebieg choroby. Śmiertelność w Polsce wśród pacjentów dializowanych zakażonych SARS-CoV-2 wynosi nawet 25 proc. Pacjenci chorzy na nerki wymagają zatem szczególnej ochrony. Cieszymy się, że Ministerstwo wzięło pod uwagę nasz apel i tą zmianą wyraziło ogromną troskę o życie i zdrowie pacjentów dializowanych – dodaje dyrektor medyczny DaVita.