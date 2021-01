Sanepid podał, że tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie i wprowadzanie na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone. Nie należy spożywać tego produktu. Organy sanepidu monitorują wycofywanie prowadzone przez dystrybutora. Producentem produktu jest Lantmännen Cerealia Oy z Finlandii.

Wycofywany produkt to dwie partie pieczywa chrupkiego MULTIGRAN CRISPBREAD 250g z datą przydatności do 13.02.2021 i do 30.03.2021, obie o tym samym numerze – 3067203.

GIS podał, że IKEA zablokowała część wyżej wymienionych produktów w magazynie, a pozostałą część wycofuje od klientów. Odpowiednie informacje w tej sprawie zamieściła na stronie internetowej https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/product-support/recalls/.