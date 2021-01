Minister zdrowia Olivier Veran przyjął we wtorek, 19 stycznia, najnowsze zalecenia HCSP dotyczące masek.

- Maska, którą robimy w domu (…) nie daje wszystkich niezbędnych gwarancji – powiedział Veran w radiu France Inter. - Natomiast - jak dodał - prawie wszystkie maski przemysłowe z tkanin, a szczególnie oznaczone kategorią 1, w wystarczającym stopniu chronią przed koronawirusem.

Według klasyfikacji firmy Afnor maski przemysłowe z tkaniny kategorii 2 filtrują z 70-procentową skutecznością, podczas gdy maski kategorii 1 mają skuteczność wynoszącą 90 proc.

- Maski z tkaniny kategorii 1 są tak samo skuteczne, jak maski chirurgiczne – zapewnił z kolei prof. Didier Lepelletier z HCSP.

- Natomiast stosowanie masek typu FFP2, o skuteczności co najmniej 94 proc. - zdaniem prof. Lepelletiera - niekoniecznie jest dobre, ponieważ wiele osób nosi je nieprawidłowo i wielu osobom nie dopasowują się one do twarzy.

Minister edukacji Jean-Michel Blanquer poinformował we wtorek w stacji France Info, że szkoły otrzymują od władz maski kategorii 1. We Francji zarówno nauczyciele, jak i dzieci powyżej 6. roku życia mają obowiązek nosić maski w szkołach. Minister Veran poinformował również we wtorek, że władze obecnie nie planują wprowadzenia szczepień dzieci przeciwko Covid-19.