Jak podkreślają autorzy pracy, wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na skuteczne i dobrze tolerowane leki dla chorych na COVID-19, zarówno tych, którzy trafiają do szpitala, jak i tych, którzy nie wymagają hospitalizacji. Związki pochodzenia roślinnego mogą być stosowane uzupełniająco w leczeniu różnych infekcji wirusowych.

Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Essen z kolegami z innych ośrodków medycznych w Niemczech sprawdzali w warunkach laboratoryjnych działanie wodnego wyciągu z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra) na wirusa SARS-CoV-2. W tym celu inkubowali ekstrakt w różnych rozcieńczeniach z zawiesiną koronawirusa przez godzinę w 37 st. C, a następnie z komórkami w hodowlach in vitro.

Okazało się, że wirus SARS-CoV-2 tracił zdolność do zakażania komórek po inkubacji z ekstraktem z lukrecji nawet w stężeniu 2 mikrogramy na mililitr. Tymczasem w herbacie z lukrecją stężenie to może wynosić 12,5 mg/ml.

W kolejnej serii doświadczeń badacze potwierdzili, że za przeciwwirusowe działanie wyciągu z lukrecji odpowiada jego aktywny składnik, tj. glicyryzyna. Już wcześniej opisywano jej aktywność przeciwwirusową, m.in. wobec wirusa opryszczki (Herpes simplex). W doświadczeniach neutralizacja wirusa zachodziła zarówno, gdy inkubowano go z glicyryzyną przed dodaniem do komórek, jak również wtedy, gdy glicyryzynę dodawano do hodowli komórek wcześniej inkubowanych już z wirusem.

Glizyryna okazała się działać poprzez hamowanie aktywności wirusowego enzymu – proteazy Mpro. Jest to enzym, który tnie kompleks białek wirusa (poliproteinę), powstały w komórce gospodarza, na poszczególne białka. Dzięki temu umożliwia formowanie się wirionów, czyli kompletnych cząstek wirusowych. Glicyryzyna hamowała proteazę Mpro całkowicie w stężeniu 1,6 miligramów na mililitr, a w stężeniu 0,024 miligramy na mililitr zmniejszała jej aktywność o 70 proc.

Zdaniem naukowców silne przeciwwirusowe działanie glicyryzyny, jak również jej właściwości przeciwzapalne, czynią z niej doskonałą kandydatkę do dalszych badań klinicznych dotyczących potencjalnego zastosowania w terapii chorych na COVID-19.