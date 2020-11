Nowy koronawirus SARS-CoV-2 zmienia się nawet do 100 razy mniej niż HIV, co daje nadzieję na to, że powstaną skuteczne szczepionki - taka informację przekazała w sobotę, referując wyniki badań Maria Rosaria Capobianchi z rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani.

To w tym szpitalu w Wiecznym Mieście w lutym, a więc na początku pandemii, naukowcy jako pierwsi odizolowali koronawirusa. Teraz zaś kierowniczka tamtejszego laboratorium wirusologii przedstawiła wyniki dalszych badań w placówce medycznej, która jest na pierwszej linii walki z nowym koronawirusem. Capobianchi, docent biologii molekularnej powiedziała: Dobra wiadomość jest taka, że SARS-CoV-2 ma genom bardziej stabilny od tego, który powoduje AIDS i jest mniej nieuchwytny. Dlatego łatwiej jest stworzyć szczepionki, które będą skuteczne. Jak podkreśliła, zmienność genetyczna koronawirusa jest od 10 do 100 razy mniejsza niż ta stwierdzona w przypadku HIV. Włoska badaczka zwróciła też uwagę na to, że obecna pandemia doprowadziła do powstania nowego spojrzenia na naukę. To, dodała, koncepcja zgodnie z teorią "jedno zdrowie - jeden świat", wskazująca, że jeśli chodzi o ochronę zdrowia "granice nie istnieją". W XIV wieku zaraza z Azji potrzebowała 10 lat, by dotrzeć do Europy, powodując jedną z najtragiczniejszych epidemii w dziejach ludzkości i około 25 mln ofiar - przypomniała uczona. Jak dodała, koronawirus ogarnął cały świat w kilka tygodni, osiągając rozmiary planetarne.