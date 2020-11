Resort na swoim profilu na Twitterze zamieścił wykres, jak wypada nasz kraj na tle innych.

Podano w nim, że na milion mieszkańców w Polsce przypada 213 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dla porównania, w Belgii jest to 1125 zgonów na milion mieszkańców, w Hiszpanii – 841, w Wielkiej Brytanii – 724, we Włoszech - 691, we Francji – 627, w Szwecji – 595, w Czechach – 473, w Rumunii – 417, na Węgrzech – 258, Chorwacji – 203, w Austrii – 161, w Niemczech – 139, w Grecji – 79, a na Litwie – 78.

Resort przekazał we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 25 tys. 484 osób; łącznie wykryto dotąd 593 tys. 592 przypadki. Resort podał też, że zmarło dalsze 330 osób, w sumie odnotowano 8375 zgonów.