Suplement diety powstaje jako rozwiązanie wspomagające w czasie, kiedy szczepionka na koronawirusa nie jest jeszcze dostępna. Naturalne antywirusowe właściwości składników aktywnych w suplemencie mają zmniejszać ryzyko zapadalności na infekcje wirusowe i nasilenia objawów. Produkt nie zastępuje ani nie ulepsza opracowywanej obecnie szczepionki - podał w komunikacie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Suplement zawiera występującą w kiełkach pszenicy poliaminę, spermidynę, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju autofagii, czyli w naturalnym procesie oczyszczania organizmu z uszkodzonych części komórek. Jest bogaty w eugenol przeciwwirusowy olejek eteryczny o szerokim spektrum zastosowania, którego działanie polega na zmniejszeniu zdolności wirusów do replikacji.

Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet Boloński i wspierany przez innych partnerów w tym przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Partnerzy projektu pracują nad zidentyfikowaniem najlepszych dostępnych źródeł surowców bogatych w spermidynę (kiełki pszenicy) i eugenol (goździkowy olejek eteryczny). Najlepsze źródła składników aktywnych posłużą do uzyskania ostatecznej wersji suplementu diety. Będzie on następnie testowany na różnych modelach komórkowych metodą in vitro. Testy mają dostarczyć kolejnych naukowych dowodów na ochronną rolę biologicznie aktywnych składników suplementu.

Wcześniejsze badania pokazały, że eugenol wykazuje działanie przeciwwirusowe o szerokim spektrum, w tym ma zdolność do inaktywacji koronawirusa zwierzęcego. Ponadto eugenol ogranicza namnażanie się wirusów w komórkach zainfekowanego gospodarza. Przyjmowana spermidyna działa poprzez kilka mechanizmów, z których najważniejszą rolę odgrywa wspomaganie autofagii, ściśle kontrolowanej przez metabolizm komórkowy.

Jak podał Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w oczekiwaniu na szczepionkę, niezbędne wydaje się wzmocnienie systemu odpornościowego całej populacji, a tym samym zmniejszenie liczby zakażeń, a w przypadku zakażenia złagodzenie objawów.

Ponadto opracowywany suplement diety może wykazać się działaniem ochronnym przeciw innym wirusom, np. grypy, które również stanowią zagrożenie epidemiczne w populacji Unii Europejskiej.