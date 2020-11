W odpowiedzi na rozwijającą się epidemię rząd w październiku zadecydował o budowaniu w całym kraju szpitali tymczasowych, aby zwiększyć tym samym bazę łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Dzięki nim baza łóżek szpitalnych dla pacjentów zakażonych koronawirusem zwiększy się o 5,5 tys.

Pierwszy szpital tymczasowy, na Stadionie Narodowym, w środę osiągnął gotowość operacyjną i w czwartek, według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, rozpoczął przyjmowanie pierwszych pacjentów.

Dzisiaj trafi do tego szpitala tymczasowego pierwszy pacjent – mówił premier w czwartek na konferencji prasowej, podkreślając, że podobnych szpitali w całym kraju "już rośnie kilkanaście". W większości miast wojewódzkich lub w miastach wybranych do tego celu w poszczególnych województwach – przekazał Morawiecki.

Szpital na Stadionie Narodowym w pierwszym etapie będzie dysponował 300 łóżkami dla pacjentów z COVID-19. W ciągu tygodnia liczba łóżek będzie zwiększona do 500. Docelowo ma być ich 1,2 tys., w tym sto łóżek OIOM-owych. Szpital ten jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W stolicy powstanie jeszcze druga taka placówka – w hali EXPO XXI, którą nadzorować będzie Wojskowy Instytut Medyczny.

Na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, rozpoczęły się prace przy budowie kolejnego szpitala tymczasowego, który ma być gotowy pod koniec listopada. Obecnie trwa montaż dwóch pawilonów i apteki. Szpital prowadzony będzie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny i powstaje w centrum kongresowym przy ul. Rakietowej. Placówka będzie miała 400 miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19, w tym 50 miejsc respiratorowych.

W Małopolsce ma działać pięć szpitali tymczasowych: cztery w Krakowie i jeden w Krynicy-Zdroju, które łącznie mają zapewnić 1,1 tys. dodatkowych łóżek covidowych. Będą one uruchamiane stopniowo. Pierwsza taka placówka w Krakowie powstała w kompleksie budynków zajmowanych jeszcze rok temu przez Szpital Uniwersytecki u zbiegu ulic Kopernika i Botanicznej, gdzie docelowo ma powstać 250 łóżek, w tym 50 stanowisk z respiratorami.

Drugi szpital tymczasowy – z 375 łóżkami – ma być utworzony w hali EXPO Kraków, przy ul. Galicyjskiej. Za jego przygotowanie medyczne odpowiada Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera. Generalnym wykonawcą prac jest Chemobudowa SA. Na razie nie podpisano jeszcze umowy w tej sprawie, ale w obiekcie trwają już pierwsze prace.

Kolejne trzy tymczasowe szpitale mają wybudować w Małopolsce spółki skarbu Państwa. Tauron na ok. 170 łóżek w małej hali Tauron Areny i na 200 łóżek w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju. Grupa Azoty SA miała stworzyć szpital ze 150 miejscami w hali Cracovii przy al. Focha, ale będzie on uruchamiany w innym miejscu. Nie zostało ono jeszcze ustalone.

W Poznaniu szpital tymczasowy ma zostać uruchomiony do końca listopada. W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) docelowo będzie 597 łóżek z dostępem do tlenu, w tym 48 łóżek intensywnej terapii dla osób wentylowanych respiratorem.

Szpital zorganizowany zostanie na ponad 30 tys. mkw., w pawilonach 5, 5A, 7, 7A, 8, 8A, w pasażu i w pawilonie 13. W halach wydzielone będą sale chorych, gabinety lekarskie i zabiegowe, magazyny leków, główny magazyn medyczny, zaplecze sanitarne dla pacjentów oraz pomieszczenia dla obsługi medycznej i socjalnej.

Poznańska placówka będzie dysponowała pracownią tomografii komputerowej, pracowniami ultrasonografii i elektrokardiografii. Na terenach przyległych wyznaczone będą strefa dezynfekcji i ozonowania karetek pogotowia, parking dla kadry szpitala i lądowisko dla powietrznego transportu medycznego. Zamontowany zostanie zbiornik, do którego cysterny będą transportować tlen medyczny.

W województwie kujawsko-pomorskim szpital tymczasowy ma powstać w Ciechocinku, gdzie do tego celu zostanie wykorzystany wojskowy szpital uzdrowiskowy.

Do 7 grudnia ma być gotowy na przyjęcie chorych na COVID-19 tymczasowy szpital dla woj. lubuskiego. Jest organizowany w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. W szpitalu tym powstanie 170 miejsc covidowych, w tym 25 respiratorowych.

27 listopada ma ruszyć szpital w Lublinie (woj. lubelskie), który będzie się mieścił w obiekcie Targów Lublin. Będzie on filią szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie. Planowane jest tam uruchomienie oddziału intensywnej terapii z 80 łóżkami i oddziału chorób zakaźnych (podzielonego na 10 pododdziałów), gdzie w sumie będzie 400-480 łóżek. Szpital ma być uruchomiany etapami, w miarę potrzeb.

W łódzkiej hali EXPO trwają już prace adaptacyjne związane z budową szpitala dla woj. łódzkiego. W szpitalu ma być od 250 do 300 miejsc dla chorych na COVID-19 i ma ruszyć w drugiej połowie listopada.

Z kolei według wojewody opolskiego w regionie jest sześć w pełni przekształconych szpitali dla chorych na COVID-19. Dodatkowe osiem pracuje w trybie hybrydowym. W tym regionie na koniec listopada br. dostępnych będzie 1,3 tys. łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu został tzw. szpitalem koordynującym dla szpitala tymczasowego, który powstaje w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym. Szpital na 150 łóżek ma być gotowy pod koniec listopada.

W województwie podlaskim szpitale tymczasowe będą dwa, oba pod nadzorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Białymstoku. Jeden będzie się znajdował w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a drugi powstaje w budynku przy ul. Żurawiej, obok klinik zakaźnych szpitala USK, gdzie przyspieszono trwające od kilku lat prace budowlane. W obu szpitalach tymczasowych ma być łącznie około dwustu łóżek covidowych.

Nowy budynek szpitala MSWiA w Rzeszowie będzie pełnił rolę szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 na Podkarpaciu. W placówce, która działalność rozpocznie na początku grudnia, będzie docelowo 160 łóżek, w tym 40 respiratorowych.

Na Pomorzu, w budynku sanatorium MSWiA w Sopocie, od tygodnia trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby szpitala tymczasowego. Zgodnie z założeniami w placówce znajdzie się 200 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Jej prowadzeniem zajmie się Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku. Ma tam powstać 200 łóżek dla pacjentów zmagających się z koronawirusem.

Drugi szpital tymczasowy na Pomorzu ma powstać na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich (MTG). Jego budową zajmie się Grupa Lotos. W planach jest zorganizowanie do 400 miejsc dla chorych na COVID-19. Za koordynację medycznej organizacji placówki będzie odpowiadała spółka Copernicus. Służby prasowe wojewody pomorskiego podkreślają jednak, że wciąż nie ma ostatecznej decyzji w sprawie utworzenia szpitala polowego w halach wystawienniczych Amber Expo.

Pierwszy w woj. śląskim szpital tymczasowy powstaje w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Decyzje w sprawie lokalizacji dwóch kolejnych mają zapaść w piątek – poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Prace w MCK postępują sprawnie. Ich pierwszy etap to budowa instalacji tlenowej i wentylacyjnej. W placówce ma być 500 miejsc, w tym 100 łóżek respiratorowych. Według zapowiedzi pierwsi chorzy na COVID-19 znajdą tam pomoc jeszcze w listopadzie.

Hala ma być podzielona na dwie duże przestrzenie – jedną z łóżkami respiratorowymi i drugą – z pozostałymi 400. Wydzielone będą tam boksy dla 20-25 pacjentów, funkcjonujące jak oddziały szpitalne, każdy z odrębną opieką lekarską, pielęgniarską i obsługą. Sprzęt ma pochodzić z Agencji Rezerw Materiałowych, zabezpieczono też finansowanie w razie konieczności zakupów uzupełniających.

Rozpoczęły się prace przy budowie szpitala tymczasowego w Targach Kielce. Powstanie on na terenie trzech hal: E, F i G. Placówka miała być oddana do użytku 20 października, jednak, jak poinformował PAP prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń, "poprosiliśmy o zgodę na przesuniecie zakończenia budowy o dwa tygodnie. To najbardziej realny termin".

Docelowo w szpitalu tymczasowym przygotowanych ma zostać 300 miejsc (z możliwością rozbudowy do 1000) dla chorych na COVID-19, w tym około 50 miejsc respiratorowych. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za działalność placówki będzie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

W woj. warmińsko-mazurskim na połowę listopada planowane jest uruchomienie szpitali tymczasowych w Nidzicy i w Szczytnie, przeznaczonych dla pacjentów z SARS-CoV-2. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowywanych jest 50 miejsc w Nidzicy i 70 miejsc w Szczytnie. Będą to wyłącznie tzw. łóżka respiratorowe.

W obu tych miastach szpitale powstaną w osobnych, nieużytkowanych jeszcze budynkach przy miejscowych szpitalach, które pełnić będą role patronackich. W Nidzicy – w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Mickiewicza, a w Szczytnie w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

W Szczecinie powstaną dwa szpitale tymczasowe. Jeden będzie zlokalizowany w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena drugi w budynku M w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na szczecińskich Pomorzanach.

Budynek M ma cztery kondygnacje, na parterze funkcjonuje już stacja dializ, a pozostałe trzy kondygnacje, w których będzie działał szpital tymczasowy, są obecne w stanie surowym – powiedziała PAP w czwartek rzecznik prasowy szpitala klinicznego nr 2 Bogna Bartkiewicz. Jak dodała, ruszyły już prace nad dokończeniem pomieszczeń.

W szpitalu tymczasowym na Pomorzanach ma być około 150 łóżek dla pacjentów w lżejszym stanie, którzy nie będą podłączeni do respiratorów i 25 łóżek OIOM – powiedziała Bartkiewicz. Z informacji PAP wynika, że drugi szczeciński szpital tymczasowy w Netto Arenie ma mieć także 150 łóżek dla pacjentów w lżejszym stanie i 25 łóżek OIOM.

Wojewodowie wszystkich regionów rekrutują kadry medyczne do szpitali tymczasowych i apelują o zgłaszanie się. Potrzebni są: lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii, a także przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze, którzy mają podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej.

W czwartek podano największą od początku pandemii liczbę potwierdzonych dobowych zakażeń COVID-19 w Polsce. Wyniosła ona ponad 27,1 tys. Od początku epidemii potwierdzono zakażenie u 466 679 osób. 6842 chorych zmarło.