Okazuje się, że przebywanie w zamknięciu sprzyja zdrowej diecie, ponieważ rzadziej jemy na mieście. Ludzie z otyłością bardziej przywiązują również wagę do spożywanych posiłków. Okazuje się jednak, że to właśnie oni zmagają się z największymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Niestety izolacja negatywnie wpływa także na nasz sen, co wzmaga poziom stresu i niepokoju.

