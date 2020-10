80 lat to średnia wieku osób zmarłych na Covid-19 we Włoszech - ogłosił w sobotę krajowy Instytut Służby Zdrowia. Średni wiek osób obecnie zakażonych koronawirusem to 53 lata. W szczycie wakacyjnych wyjazdów spadł do 35 lat.

W przedstawionym raporcie odnotowano, że średnia wieku zakażonych SARS-CoV-2 spada od kwietnia, gdy wynosiła ponad 60 lat. Latem obniżyła się raptownie do ponad 30 lat, a następnie zaczęła znowu wzrastać. Spadek w letnich miesiącach tłumaczono masowymi wyjazdami młodych ludzi na wakacje, także do krajów, w których szerzył się koronawirus. Reklama W analizie danych na temat zgonów odnotowano, że kobiety stanowią 42 procent zmarłych. Najnowszy bilans epidemii we Włoszech to ponad 37 tysięcy zmarłych i około 505 tysięcy zakażonych. W sobotę przybyło ponad 19,6 tys. nowych przypadków. Zmarło 151 osób.