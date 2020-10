Liczba aktualnie aktywnych przypadków SARS-CoV-2 przekracza 124 tys.

Do tej pory w Czechach zmarło 1739 osób z Covid-19, w tym 253 w tym tygodniu. Znacząco rośnie liczba hospitalizowanych - obecnie jest ich 4417, około czterech razy więcej niż na początku października. W tym samym okresie mniej więcej trzykrotnie wzrosła liczba chorych na Covid-19 w ciężkim stanie. Według najnowszych danych jest ich 657.

Od tygodnia wynik pozytywny dało ponad 25 proc. z ogólnej liczby wykonanych testów. Rośnie też liczba samych testów. We wtorek laboratoria po raz pierwszy wykonały ich ponad 40 tys. Prawie 30 proc. dało wynik pozytywny. Bilans testów przeprowadzonych w środę resort przedstawi w czwartek po południu.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, od godz. 6 w czwartek do 3 listopada rząd wprowadził znaczne ograniczenia, które mają zmniejszyć liczbę kontaktów między ludźmi.

Z pewnymi wyjątkami zamknięte zostały placówki handlowe. W dużych centrach handlowych będą otwierane tylko sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Ten asortyment można będzie kupić także w małych placówkach. Działać mogą stacje benzynowe, sklepy z zaopatrzeniem dla zwierząt, sklepy z tekstyliami i galanterią. Przestały działać zakłady usługowe z wyjątkiem warsztatów samochodowych, kwiaciarni oraz punktów serwisowe RTV i AGD.

Mieszkańcy Czech mają ograniczyć wychodzenie z domów do wyjścia do pracy, do lekarza lub po potrzebne produkty. Możliwe jest odwiedzenie rodziny, wyjazd za miasto, ale wszystkie obiekty rekreacyjne są zamknięte.