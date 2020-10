- Sytuacja w Małopolsce jest jedną z najtrudniejszych w Polsce i choć statystyki dotyczące łóżek w całym kraju brzmią nie najgorzej, to przecież nie zawieziemy pacjenta z covidem z Krakowa np. na północ Polski, bo tam jest jeszcze jakieś miejsce. Dodatkowych łóżek potrzebujemy w granicach województwa, najlepiej powiatu, by transporty covidowe były jak najkrótsze. W tej chwili na transport dziecka z covidem czekamy kilkanaście godzin – powiedziała PAP dr Lidia Stopyra, ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Jak dodała, zachorowań przybywa i jest ich więcej niż myślimy, ponieważ – jak oceniła – mnóstwo ludzi nie robi testów, wielu z różnych względów udaje, że nie choruje.

Pytana o ministerialny pomysł utworzenia szpitali tymczasowych (polowych) w miastach wojewódzkich odpowiedziała: Łóżko nie wyleczy pacjenta, ludzie są podstawą, a tych brakuje. Jej zdaniem do pracy w dodatkowo utworzonym szpitalu potrzeba by było wielu pracowników medycznych, a "bez personelu medycznego dodatkowy szpital to fikcja".

- Proszę sobie wyobrazić np. szpital polowy – 500 pacjentów podpiętych do respiratora, oddychających przez maski z tlenem, są w ciężkim stanie, trzeba ich nakarmić, pomóc ze wszystkim, zsuwają się im maski, w większości to ludzie starsi, niesamodzielni – opisywała dr Stopyra i podkreśliła: Przed epidemią nie było personelu, teraz jest klęska. Wielu jest w kwarantannach z powodu ogniska koronawirusa w szkole lub przedszkolu ich dziecka. Personelu jest za mało na te miejsca, które są.

- Absolutnie nie widzę możliwości (funkcjonowania szpitala tymczasowego -PAP) i uważam, że to jest fikcja, że uda się zdobyć taką liczbę personelu, jaka jest potrzebna – powiedziała.

Lekarka nawiązała do ministerialnego projektu ustawy o tzw. dobrym Samarytaninie. Projekt przewiduje m.in. dodatek w wysokości 100 proc. podstawowego wynagrodzenia płacony personelowi zaangażowanemu w walkę z COVID-19: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym. Tym, którzy skierowani będą na kwarantannę lub objęci izolacją, przysługiwać będzie pełna rekompensata wynagrodzenia w tym okresie.

- Mam prośbę, aby minister najpierw zapłacił to, co obiecał w kwietniu, bo my do tej pory nie otrzymaliśmy rekompensaty za utracone zarobki przy pracy z pacjentami chorymi na COVID-19. Zrezygnowaliśmy z pracy w innych, komercyjnych placówkach, z lepszymi zarobkami i w ciężkich warunkach w szczelnych kombinezonach w 34-stopniach odpowiedzieliśmy na apel ministra, aby nieść pomoc chorym. Drugi raz nikt nie uwierzy w obietnice. A siłą nie da się nikogo zmusić do pracy – powiedziała ordynator w szpitalu Żeromskiego.