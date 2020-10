Ostatni przypadek reinfekcji wirusem SARS-CoV-2 został opisany na łamach tygodnika „Lancet” 12 października. U młodego 25-letniego Amerykanina ze stanu Nevada doszło do ponownego zakażenia SARS-CoV-2 po 48 dniach od potwierdzenia testem pierwszej infekcji. Badania genetyczne wykazały, że ponownego zakażenia nie wywołał wirus odpowiedzialny za pierwszą infekcję. Co więcej, kolejne zakażenie było znacznie cięższe, a pacjent wymagał hospitalizacji i podłączenia do respiratora.

Reklama

W rozmowie z PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak ocenia jednak, że reinfekcje koronawirusem - przynajmniej aktualnie - nie stanowią dużego problemu epidemiologicznego. - Gdyby faktycznie było to problem, to przy tej liczbie zakażeń SARS-CoV-2 na świecie mielibyśmy już tysiące, setki tysięcy reinfekcji. A mamy pojedyncze potwierdzone przypadki – zauważył specjalista.

W komentarzu odredakcyjnym do publikacji w tygodniku „Lancet” Akiko Iwasaki z Yale University School of Medicine w New Haven zestawił 4 przypadki reinfekcji u pacjentów z Belgii, Ekwadoru, Hong Kongu oraz USA. Żaden z nich nie miał stwierdzonych zaburzeń odporności.

Prof. Flisiak zwrócił jednak uwagę, że u pacjentów nie stwierdzono obecności przeciwciał po pierwszej infekcji - bądź też nie wykonano takiego badania. - Powstaje pytanie, dlaczego ci pacjenci nie odpowiedzieli na zakażenie – skomentował specjalista.

W jego opinii do reinfekcji koronawirusem częściej może dochodzić u pacjentów z niedoborami odporności. W tej grupie osób nie można też wykluczyć przypadków wznowienia zakażenia, ponieważ w przypadku niedoboru odporności wirus może dłużej pozostawać w organizmie.

- Niezależnie od tego częstość występowania reinfekcji jest znikoma w stosunku do olbrzymiej liczby zakażeń. I nawet jeśli liczba ponownych zakażeń jest niedoszacowana, to przyczyną tego jest przede wszystkim bezobjawowy przebieg. To oznacza, że za wyjątkiem sporadycznych przypadków reinfekcja przebiega łagodniej – powiedział prof. Flisiak.

Jak przypomniał, zgodnie z najnowszymi danymi – uzyskanymi w jednej z metaanaliz badań – ryzyko, że chory może rozprzestrzeniać wirusa SARS-CoV-2 po pięciu dniach od wystąpienia objawów jest znikome. Od osób z prawidłową odpornością można jeszcze wyhodować wirusa po 10 dniach od wystąpienia objawów, jednak ryzyko zakażenia już praktycznie nie istnieje. Od osób z deficytem odporności wirusa można wyhodować jeszcze po 20 dniach.

- Zgodnie z rozporządzeniem my traktujemy pacjentów, jako niezakaźnych po 13 dniach od wystąpienia objawów i po trzech dniach od ustąpienia objawów ze strony układu oddechowego (drugie kryterium) – zaznaczył prof. Flisiak.