WHO i organizacja Globalne Stowarzyszenie na rzecz Szczepionek (GAVI) pracują wspólnie nad planem globalnej i równej dystrybucji szczepionek na koronawirusa, zwanym COVAX. Celem COVAX jest dostarczenie co najmniej 2 mld dawek zatwierdzonych szczepionek do końca 2021 roku i zapewnienie „równego dostępu” do nich. Szef WHO poinformował, że potwierdzono śmierć miliona ludzi z powodu Covid-19, ale „rzeczywista liczba (ofiar śmiertelnych) jest z pewnością wyższa”. Tedros powiedział, że do COVAX dołączyło 167 krajów stanowiących 70 proc. światowej populacji. A lista rośnie każdego dnia - dodał.

Szef GAVI Seth Berkley mówił z kolei o 168 krajach i wezwał państwa, które nie przystąpiły do COVAX, do przyłączenia się do globalnych wysiłków na rzecz sfinansowania dawek dla krajów o niskim i średnim dochodzie. Berkley powiedział, że wśród państw, które dołączyły do COVAX, jest 76 zamożnych, samofinansujących się krajów. Namawiam innych, którzy się wahają, aby do nas dołączyli - dodał. Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone nie przyłączyły się do ośrodka, przedstawiciele WHO poinformowali jednak, że nadal prowadzą rozmowy z Chinami.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że program COVAX wymaga natychmiastowego zastrzyku w wysokości 15 mld dolarów, aby „uniknąć utraty szansy” na zakup i produkcję szczepionek z wyprzedzeniem. Nie możemy pozwolić, żeby opóźnienie w dostępie (do szczepionek - PAP) powodowało dalsze pogłębianie i tak już ogromnych nierówności - powiedział Guterres podczas wirtualnego wydarzenia.

Bill Gates powiedział podczas wydarzenia w ONZ, że organizacja Bill & Melinda Gates Foundation podpisała w środę umowę z 16 firmami farmaceutycznymi. W tej umowie firmy zobowiązują się, między innymi, do zwiększania produkcji w niespotykanym dotąd tempie i do zapewnienia, że zatwierdzone szczepionki trafią do szerokiej dystrybucji tak szybko, jak to możliwe - powiedział Gates.