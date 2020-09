Eksperci z University of Houston opublikowali dwie prace na temat wpływu epidemii na problemy psychiczne ludzi, w tym na skłonność do uzależnień.

- Wpływ COVID-19 na psychiczne zaburzenia, uzależnienia (...) ma miejsce i jest znaczny. Epidemia negatywnie wpłynie na zdrowie psychiczne ludzi, zwiększy ryzyko chronicznych kłopotów ze zdrowiem i uzależnień od narkotyków - alarmuje autor publikacji prof. Michael Zvolensky. - Problemy nie dotkną jednakowo całego społeczeństwa. Większe ryzyko dotyczy osób podatnych na zaburzenia i takich, które już je mają - dodaje specjalista.

Jako przykład badacz podaje osoby skłonne do katastrofizacji epidemii. Takie podejście podnosi poziom stresu, nasila objawy i podnosi ryzyko nadużywania różnych substancji.

Zdaniem naukowca do kłopotów psychicznych mają w dużej mierze prowadzić strach i martwienie się epidemią. - To uruchamia przyszłą falę zaburzeń psychicznych, uzależnień i pogorszenia zdrowia psychicznego w społeczeństwie. To nie zniknie, nawet jeśli powstanie szczepionka (przeciw COVID-19 - PAP), ponieważ szkoda już została wyrządzona. To dlatego będziemy obserwować ludzi z częstszymi problemami zdrowotnymi utrzymującymi się przez pokolenia - podkreśla prof. Zvolensky.

Jego zespół przebadał 160 ochotników, aby sprawdzić, jak związany z COVID-19 strach oraz martwienie się różniło się między osobami wolnymi od narkotyków oraz tymi, które w czasie pandemii spróbowały ich po raz pierwszy.

- Uzyskane wyniki dostarczają wstępnych dowodów, że związane z COVID-19 zmartwienia i strach przypuszczalnie mogą stanowić czynnik ryzyka dla rozpoczęcia nadużywania niebezpiecznych substancji w obliczu COVID-19. Rezultaty mogą być źródłem klinicznych informacji, które pomogą ludziom poradzić sobie z pandemią - twierdzi profesor.