W niedzielę, 27 września, resort zdrowia przekazał informacje o kolejnych 8 ofiarach śmiertelnych koronawirusa, co powiększyło całkowity bilans zgonów w naszym kraju do 2 432. To sytuuje nas na 35 miejscu pod względem liczby zgonów na świecie i na 12 w Europie. Najwięcej ofiar odnotowano do tej pory w USA - 209 177, w Brazylii - 141 441, w Indiach - 94 559. Jeśli chodzi o Europę to w Niemczech umarło z powodu koronawirusa 41 971 chorych, we Włoszech 35 818, a we Francji 31 700.

Śmiertelność w Polsce wynosi 3 proc., podczas gdy na świecie sięga 4 proc. Łącznie na świecie w wyniku COVID-19 zmarło już 999 212 chorych, a wirusa SARS-CoV-2 wykryto u 33 095 754.

Dotychczas w Polsce, po blisko 7 miesiącach trwania epidemii, wykryto 87 330 zakażonych osób, przy 3 267 844 wykonanych testów. Wyzdrowiało w tym czasie 67 904 chorych, podczas gdy na całym świecie do zdrowia wróciło już 24 448 185 chorych.

Najwięcej ozdrowieńców w ciągu doby w Polsce odnotowano 5 września. Było ich wtedy 2 526. Równocześnie tego dnia wykryto 567 nowych przypadków. Od tego momentu liczba dobowo wyleczonych chorych sukcesywnie spada, w niedzielę - 27 września - do 578. Odnotowuje się też trend wzrostowy liczby zachorowań; choć dzienne statystyki wahają się, w ciągu ostatnich kilku dni osiągały wartość dotąd niespotykaną. Rekord padł w piątek 25 września, gdy zdiagnozowano 1 587 nowych przypadków. W sobotę było o 3 przypadki mniej, w niedzielę wykryto ich 1 350.