Nowy szpital w Żywcu jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie. Ma realizować wszystkie usługi medyczne świadczone w dotychczas istniejącym ośrodku, a ponadto szereg nowych świadczeń. Zyskał też Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony w lądowisko dla śmigłowca medycznego, co zagwarantuje szybszy dostęp do opieki dla pacjentów w stanach nagłych.

Ochrona zdrowia jest jednym z kluczowych sektorów dla społeczeństwa, szczególnie dziś, w czasie pandemii koronawirusa. Jesteśmy wiodącym bankiem finansującym rozwój ochrony zdrowia i cieszymy się, że przyczyniliśmy się do szczęśliwego zakończenia tej inwestycji – komentuje Radosław Kwiecień, członek zarządu BGK.

Otwarcie szpitala to bardzo dobra wiadomość dla lokalnej społeczności. Co więcej to pierwszy w Polsce projekt finansowania w służbie zdrowia realizowany poprzez partnerstwo publiczno-prywatne i wytycza nowe drogi na rynku – dodaje Radosław Kwiecień.

Inwestycja zapewni lokalnej społeczności kompleksową opiekę medyczną na najwyższym, europejskim poziomie. BGK jest jednym z niewielu banków, które finansują służbę zdrowia nie tylko poprzez kredyty. W trakcie pandemii Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego przeznaczyła łącznie 1,5 mln zł na wsparcie szpitali w walce z COVID-19.