Do takich wniosków doszli naukowcy ze szpitala Sawai Man Singh Hospital w Indiach. Zespół specjalistów przyjrzał się grupie 538 pacjentów z migotaniem przedsionków. Przez pierwsze 12 tygodni grupa prowadziła normalne życie. Następnie polecono im uczestniczyć w 30-minutowej sesji jogi co drugi dzień przez 16 tygodni i zauważono poprawę. Joga może być zatem zalecana jako dodatek do każdej terapii.

