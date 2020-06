Ustalenia te przedstawił zespół medyczny z hiszpańskiego Uniwersyteckiego Szpitala Wysp Kanaryjskich (HUC). Jak poinformował biorący w nich udział Orlando Acosta, idiopatyczne włóknienie płuc stwierdzane jest nawet po 6-8 tygodniach od przebycia przez zakażonego SARS-CoV-2 choroby. Dodał, że zazwyczaj chodzi o osoby z Covid-19 w ciężkim stanie, leczone na oddziałach intensywnej terapii.

- Wprawdzie większość pacjentów wychodzi z oddziałów intensywnej terapii bez zmian płucnych, ale istnieje też grono osób, u których pojawia się zjawisko włóknienia płuc - dodał.

W trakcie badania prowadzonego we współpracy z Hiszpańskim Towarzystwem Chorób Płuc i Klatki Piersiowej (SEPAR) ekipa medyczna z Wysp Kanaryjskich potwierdziła, że u niektórych pacjentów po przebyciu Covid-19 „niekorzystne zmiany pojawiające się w płucach są trwałe”.

Autorzy studium wskazali, że w związku z pojawieniem się stanów zapalnych w płucach u osób chorych na Covid-19 dochodzi do uszkodzeń pęcherzyków płucnych, które zamiast goić się - zaczynają włóknieć. Ostatecznie pęcherzyki płucne stają się mniej elastyczne i przestają prawidłowo pracować, co prowadzi do trudności z oddychaniem.

W marcu i kwietniu kilka zespołów medycznych z różnych ośrodków na świecie poinformowało, że w trakcie badań osób zakażonym SARS-CoV-2 zaobserwowano występowanie wczesnych zmian włóknieniowych płuc.

Idiopatyczne włóknienie płuc zaliczane jest do idiopatycznych śródmiąższowych zapaleń płuc, które częściej występuje u mężczyzn, głównie starszych. Jego przebieg jest ciężki i charakteryzuje się dusznością oraz kaszlem.

U pacjentów z tą chorobą, której geneza nie została dotychczas wyjaśniona, może też występować poczucie osłabienia, spadek masy ciała, a także spłycenie i przyspieszenie oddechu.