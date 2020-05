Specjaliści Northwell Health twierdzą na łamach pisma „Kidney International”, że wśród pierwszych 5499 pacjentów z Covid-19 przyjętych do tego szpitala od 1 marca do 5 kwietnia 2020 r., u 36,6 proc. nastąpiła ostra niewydolność nerek. Dializoterapii, czyli podłączenia do tzw. sztucznej nerki, wymagało 14,3 proc. chorych.

O kłopotach z nerkami u pacjentów zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 informowali specjaliści także z innych szpitali. Dr Kenar Jhaveri z Northwell Health twierdzi, że ponad 37 proc. pacjentów z ostrą niewydolnością nerek wykazywało tę chorobę już w chwili przyjęcia do szpitala albo rozwinęła się ona w ciągu kolejnych 24 godzin.

U innych chorych dochodziło do jej rozwoju w późniejszym okresie, kiedy na przykład wymagali podłączenia do respiratora. Spośród ponad 1 tys. analizowanych chorych wymagających użycia respiratora, u prawie 90 proc. nastąpiła ostra niewydolność nerek.

Dr Jhaveri twierdzi, że powodem kłopotów z nerkami pacjentów z Covid-19 nie jest zakażenie koronawirusem. Do ostrej niewydolności nerek często dochodzi u chorych będących w ciężkim stanie z różnych powodów. - To nie jest stan specyficzny dla Covid-19. Bardziej zależy on od tego, w jakim jest się stanie – wyjaśnia specjalista w wypowiedzi dla Reutersa.