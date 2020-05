To oznacza, że W. Brytania wyprzedziła pod względem liczby zgonów Włochy i zajmuje drugie miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, choć jak podkreślił Raab podczas rządowej konferencji prasowej, ze względu na różne kryteria stosowane przez poszczególne kraje, takie porównania nie są do końca miarodajne.

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa. W zeszłym tygodniu brytyjskie ministerstwo zdrowia zmieniło sposób podawania statystyki i obecnie uwzględnione w nich są wszystkie zgony, a nie tylko te w szpitalach.

693 nowych zgonów to wyraźnie więcej niż bilans podany w poniedziałek - 288 - co było najniższą liczbą od 29 marca, jednak było to do pewnego stopnia efektem statystycznym, związanym z opóźnionym potwierdzaniem przyczyny zgonów w weekendy. Natomiast z powodu uwzględnienia zaległych zgonów wtorkowy bilans jest nieco wyższy niż faktyczna liczba zmarłych w ciągu 24 godzin.

Nie zmienia to faktu, że szereg wskaźników, jak średnia dobowa liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni, liczba nowych zakażeń, liczba osób w szpitalach, odsetek wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii, wyraźnie wskazuje, iż szczyt epidemii W. Brytania ma już za sobą.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 26441 zgonów, w Szkocji - 1576, w Walii - 1023, zaś w Irlandii Północnej - 387.

Raab poinformował również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ok. 85 tys. testów na obecność koronawirusa, co jest podobną liczbą do tej z poprzedniego dnia, ale oznacza to zarazem trzeci kolejny dzień, w którym nie został spełniony rządowy cel przynajmniej 100 tys. dziennie. Ten cel został spełniony dotychczas dwa razy - w czwartek i piątek.

Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa wynosi w Wielkiej Brytanii 194990, co oznacza wzrost o 4406 w stosunku do poprzedniego dnia. To nieco większy wzrost niż poprzedniego dnia, kiedy poinformowano o najniższej liczbie nowo wykrytych zakażeń od prawie miesiąca. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godz. między 9 w poniedziałek a 9 we wtorek.