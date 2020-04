Szumowski mówił w Polsat News, że Polska nadal jest w tendencji wzrostowej epidemii, chociaż jest ona znacznie wolniejsza niż przewidywano. Wyjaśniał, że jest wiele modeli rozwoju epidemii w Polsce. Każda grupa badawcza, która taki model tworzy, przyjmuje inne założenia. Niestety to jest podobne do prognozowania pogody, czyli prognozowania przebiegu bardzo skomplikowanego procesu z małą ilością danych. I prognozy mówią o tym, że poprzez izolację przesuwamy szczyt zachorowań coraz dalej. Teraz coraz częściej mówi się o jesieni: wrześniu, październiku, listopadzie - oświadczył. Są oczywiście prognozy, które mówią o tym, że ten szczyt zachorowań będzie wcześniej, ale te, które dostaję z dosyć renomowanych zespołów badawczych, mówią o tym późniejszym szczycie. I prawdopodobnie będzie nam towarzyszyła ta pandemia. Miejmy nadzieję, że dzięki zasadom dystansu społecznego, noszeniu maseczek na ulicy, te wzrosty (liczby zakażeń – PAP) będą powolne - stwierdził Szumowski.

W ubiegłym tygodniu do Polski sprowadzono 27 tys. testów antygenowych z Korei Południowej. To trzeci rodzaj badań diagnostycznych w chorobie COVID-19, oprócz testów molekularnych (genetycznych) i serologicznych. Na antenie Polsat News Szumowski powiedział, że testy z Korei Płd. w dalszym ciągu są poddawane ewaluacji. Użycie tych testów białkowych jest bardzo kuszące, bo wynik otrzymujemy po 15 minutach. Musimy dokładnie określić, w których grupach pacjentów się sprawdzają, bo testy genetyczne mają 99-procentową skuteczność, a testy antygenowe pomiędzy 70-85 proc. Musimy wziąć pod uwagę pewną niedoskonałość, która jest wpisana w metodykę, a z drugiej strony znacznie szybszy wynik, więc szukamy w polskiej grupie pacjentów, w szpitalach, u kogo najlepiej te testy zastosować, żebyśmy mogli najlepiej rozdysponować te urządzenia i testy, które mamy - stwierdził szef resortu zdrowia. Dodał, że polskie testy opracowane przez naukowców z Poznania jeszcze nie są gotowe do użycia.

Na pytanie, dlaczego w Polsce nie robi się 80 tys. testów dziennie, jak proponuje polityk Porozumienia i były prezes NFZ, Andrzej Sośnierz, Szumowski odpowiedział, że w pełni się z nim zgadza, że powinno być robionych więcej testów na koronawirusa. W tej chwili możliwości naszych laboratoriów to jest ok. 25 tys. na dobę. (...) Apelujemy o maksymalną liczbę testów - powiedział.

Szumowski był też pytany o to, dlaczego tylko 7 proc. ozdrowieńców jest dawcami osocza, które mogłoby być zastosowane w leczeniu osób chorych na COVID-19 i czy nie powinno być więcej testów na przeciwciała. Testy na przeciwciała również są ewaluowane w szpitalach. Niestety - to jest problem ogólnoświatowy - wiele z tych testów po prostu nie działa. Po drugie, testy są dodatnie po 21 dniach od zachorowania, więc możemy de facto testować osoby, które przechorowały COVID-19. Tych ozdrowieńców jest jeszcze stosunkowo mało. Pamiętajmy też, że nie każdy może być dawcą osocza. Oczywiście, chcemy jak najwięcej tego osocza pozyskać - wskazał. Dodał, że podczas poprzednich epidemii wirusów SARS, MERS czy Ebola, proces leczenia osoczem nie był taki łatwy w zastosowaniu.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 381 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i o śmierci 40 osób. SARS-CoV-2 wykryto dotąd u 10 tys. 892 osób, z których 494 zmarły.