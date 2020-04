Krzywa zakażeń koronawirusem we Włoszech wyraźnie spada - ogłosił w piątek szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro. "To pozytywny sygnał, ale nie powinien prowadzić nas do obniżenia czujności" - ostrzegł.

Na konferencji prasowej w Rzymie na temat przebiegu epidemii profesor Brusaferro podkreślił, że obecna sytuacja potwierdza skuteczność wprowadzonych restrykcyjnych kroków. - Podjęte działania są ważne, ale nie możemy łudzić się, że sytuacja rozwiąże się sama - dodał prezes Instytutu. Ponadto poinformował, że średnia wieku zmarłych z powodu Covid-19 wynosi około 80 lat. - To w większości mężczyźni, z większą liczbą chorób - stwierdził. Reklama Silvio Brusaferro zwrócił uwagę na to, że "pozytywną tendencję" notuje się też w regionie Lombardia, czyli epicentrum epidemii w kraju. Przedstawił następnie oficjalne dane wskazujące, że w tamtejszych domach pomocy społecznej dla seniorów zmarły w ostatnich miesiącach 1822 osoby. Jak zaznaczył, liczba zgonów w tych placówkach "bardzo wzrosła". Wiąże się je, wyjaśnił, z okresem szczytu zachorowań na grypę na przełomie stycznia i lutego, a także z falą zakażeń koronawirusem. Jako kolejny pozytywny sygnał szef Instytutu Zdrowia wymienił spadek liczby zakażeń w regionach na południu Włoch. Kolejne odnotowane zjawisko to spadek hospitalizacji osób zakażonych; umacnia się ono od pięciu dni.