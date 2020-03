Szumowski pytany o 13 ozdrowieńców, o których informował w sobotę szef GIS Jarosław Pinkas, ocenił, że sam termin "ozdrowieniec" nie jest znaczeniem medycznym.

Reklama

To jest osoba, u której objawy choroby ustępują, czyli człowiek, który po prostu zaczyna zdrowieć - podkreślił.

Zanim on (pacjent - red.) będzie wolny od koronawirusa musimy to potwierdzić i chory musi przejść pełen cykl choroby - poinformował. Szumowski podkreślił, że ozdrowieńcy nie oznaczają ludzi zdrowych, którzy są wypuszczani do domów.