Szef rządu napisał w piątek wieczorem na Facebooku, zwracając się do Polaków, że "skuteczna walka z koronawirusem wymaga szybkich i odważnych decyzji".Nawiązując do swoich wcześniejszych apeli o walkę z fake newsami zaznaczył, że przez ostatnie dni wśród Polaków krążyło mnóstwo fałszywych informacji dotyczących planów i działań rządu. "Stanowczo oświadczam, że jedyne obowiązujące decyzje to te, które ogłosiliśmy dziś. Proszę o uważne zapoznanie się z nimi" - napisał premier i wyliczył decyzje, które ogłoszono na piątkowej konferencji prasowej, w której brali udział także ministrowie zdrowia Łukasz Szumowski i spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

