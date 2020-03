Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarówno alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań. Dlatego sformułowaliśmy ocenę, że Covid-19 można scharakteryzować jako pandemię - poinformował szef WHO.

Użycie słowa "pandemia" przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) na rozprzestrzenianie się koronawirusa nie zmienia jej odpowiedzi na tę sytuację - powiedział w środę na konferencji prasowej w Genewie główny ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Mike Ryan. Poinformował również, że sytuacja w Iranie, gdzie w związku z koronawirusem zanotowano dotąd 9 tys. zakażeń i 354 zgony, jest "bardzo poważna", a WHO chciałaby zobaczyć więcej kontroli i więcej opieki nad chorymi.